به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین گروسی صبح سه شنبه در جمع کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان اسداباد گفت: دین اسلام با فریضه امر به معروف و نهی از منکر زمینه مناسب برای اصلاح امور اجتماعی را فراهم کرده است.

وی بابیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر راهبردی برای تضمین سلامت جامعه است، گفت: بر اساس این فریضه جامعه باید در برابر تهدیدات اجتماعی احساس مسئولیت کرده و برای رفع مشکلات موجود همکاری کند.

وی بابیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر زمینه نظارت عمومی بر اجرای امور را فراهم می‌کند، گفت: ارزش این فریضه به اندازه‌ای است که اجرای سایر احکام و دستورات دینی به آن مشروط شده است.

حجت الاسلام گروسی بابیان اینکه همه افراد جامعه باید برای اجرای این فریضه در جامعه اقدام کنند، عنوان کرد: استفاده از ماهواره در محیط خانواده به معنی ایجاد بستر مناسب برای آموزش فساد و فحشا در محیط خانواده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسدآباد عنوان کرد: پدر و مادر در محیط خانواده نباید بستری را فراهم کنند که دشمنان به آسانی به اهداف خود برسند.

حجت‌الاسلام حسین گروسی همچنین با تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: سیره حضرت فاطمه زهرا(س) باید به عنوان یک فرهنگ ترویج داده شود و وظیفه نخبگان جامعه است که زندگانی ایشان و همسر داری و نحوه تربیت فرزندان و همچنین سیره سیاسی و سیره فاطمه در جریان بصیرت افزایی را در جامعه نشر دهند.

وی به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) در جریان ولایتمداری اشاره و بیان کرد: ایشان گفتمان ولایت و امامت را بیمه کردند و در راستای معرفی امام و افشاگری و پیروی از مسیر امام خود قدم برداشتند.

گروسی افزود: طبق سیره حضرت فاطمه(س) ما باید در مسیر ولایت و رهبری که همان شاخص حکومت اسلامی است حرکت کنیم که اگر چنین باشد مردم راه را گم نکرده و بصیرت افزایی را در جامعه بدنبال خواهد داشت.