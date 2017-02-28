«عجیب ولی واقعی» به فرانسه می رود/ نمایشی برگرفته از آشویتس

یاسر خاسب سرپرست گروه تئاتر «بدن دیوانه» درباره جدیدترین اجرای بین المللی این گروه تئاتری به خبرنگار مهر گفت: نمایش «عجیب ولی واقعی» را سال ۸۸ در بخش تجربه های نو جشنواره بین المللی تئاتر فجر اجرا کردیم و اجرای موفقی داشتیم و بعد از آن نیز در کارگاه نمایش این نمایش را در قالب اجرای عمومی به صحنه بردیم.

وی ادامه داد: قرار است نمایش «عجیب ولی واقعی» را نیمه دوم اسفندماه جاری در فستیوال «آروانته» در جنوب کشور فرانسه به صحنه ببریم که در این فستیوال ۲ اجرا داریم.

سرپرست گروه تئاتر «بدن دیوانه» درباره بازیگران این اثر نمایشی در فستیوال «آروانته»، گفت: در ایران این نمایش را با بازی علی اصغری قاجاری و افشین غفاریان و خودم به صحنه بردیم ولی در اجرای فستیوال «آروانته» من و افشین غفاریان در نمایش بازی می کنیم.

خاسب درباره موضوع و ایده نمایش «عجیب ولی واقعی» یادآور شد: در مقطعی از زمان در کراکف لهستان اجرایی داشتم و بعد از اردوگاه آشویتس دیدن کردم و ایده این نمایش از همان بازدید شکل گرفت. «عجیب ولی واقعی» به نوعی داستان تکامل انتخاب است.

کارگردان نمایش «هدیه مرموز» که در پردیس تئاتر تهران اجرا می شد، درباره وضعیت اجرای عمومی این نمایش با توجه به سفر به خارج از کشور و اجرای نمایش «عجیب ولی واقعی»، اظهار کرد: ۲ اجرای پایانی نمایش «هدیه مرموز» را تعطیل کردیم و احتمال دارد که در سال جدید باز هم اجرای عمومی این نمایش را در پردیس تئاتر تهران ادامه دهیم.