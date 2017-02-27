علیرضا یوسفی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت‌هایی با تاکید بر حساس‌سازی مردان نسبت به افزایش دسترسی آنان به اطلاعات سلامتی در قالب برنامه‌های مختلف در شهرستان گناوه انجام شد.

وی گفت: با توجه به اینکه مردان موجب استحکام و ارتقای سلامت نیروی کار جامعه و توسعه کشور خواهند بود و همچنین در معرض فاکتورهای خطر محیطی و شغلی بیشتری هستند بایستی در خصوص سلامت این گروه حساس‌سازی بیشتری در جامعه صورت گیرد.

وی اضافه کرد: یکی از برنامه‌های مهم و قابل توجه هفته سلامت مردان در شهرستان گناوه برپایی ایستگاه سلامت و ارائه خدمات به گروه‌های سنی مختلف برای مردان بوده است.

یوسفی افزود: ارائه خدمات فعال توسط مراقب سلامت مرد در محل برپایی ایستگاه سلامت به گروه‌های سنی جوان، میان‌سال و سالمند به تعداد ۲۶۸ نفر، استقرار نیروی واحد بهداشت محیط در محل برپایی ایستگاه سلامت برای ارائه آموزش در خصوص مضرات مصرف دخانیات و ارائه مشاوره و راهکار درخصوص ترک دخانیات، جایگزینی سیب به‌جای سیگار که در ازای تحویل گرفتن سیگار از افراد سیگاری به آنها سیب داده شد.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه ادامه داد: اجرای پویش ملی قلیان‌ها را گلدان کنیم از دیگر برنامه‌ها بود که در محل ایستگاه سلامت به ازای تحویل گرفتن قلیان یک گلدان تحویل داده شد.

وی خاطرنشان کرد: اندازه گیری میزان فشار خون، تست قند خون، محاسبه BMI( شاخص توده بدنی) افراد مراجعه کننده به ایستگاه سلامت، توزیع پمفلت با عناوین قلب سالم، دیابت، سرطان، تغذیه و دخانیات از جمله مهمترین این خدمات در ایستگاه سلامت دایر شده بود.

کارشناس سلامت خانواده شبکه بهداشت ودرمان شهرستان گناوه نیز گفت: اطلاع رسانی به افراد در فضاهای مجازی و آموزش برای مردان، برگزاری مسابقه تنیس برای کارکنان مرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه، برپایی نمایشگاه نقاشی باعنوان «حادثه خبر نمی‌کند» در مدرسه پسرانه دکترحسابی و اهداء جوایز به نفرات برتر، مراقبت فعال و موثر از بیماران مرد بستری در منزل از دیگر برنامه های این هفته بود.

فاطمه شریف تصریح کرد: از دیگر از فعالیت‌های انجام شده برگزاری جلسه آموزشی با موضوع ترومای ناشی از حوادث ترافیکی(آسیبی که بر اثر وارد شدن ضربه به بدن ایجاد می شود) در مرکز خدمات جامع سلامت توسط کارشناس اورژانس۱۱۵، تهیه تراکت با موضوع اعتیاد و توزیع بین مراجعین بود.

وی اضافه کرد: کمبود ویتامین D یکی از شایع‌ترین نمونه‌های کمبود مواد مغذی در افراد است که متاسفانه کمبود ویتامین D، اپیدمی خاموش است، به این علت برای افراد مراجعه کننده مکمل vit Dنیز توزیع شد.