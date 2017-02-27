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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۵۵

دبیر گفتمان‌های دینی بوشهر خبر داد؛

برگزاری ۱۰ گفتمان دینی مسجد انقلابی در استان بوشهر

برگزاری ۱۰ گفتمان دینی مسجد انقلابی در استان بوشهر

بوشهر - دبیر گفتمان های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر از برگزاری ۱۰ گفتمان دینی مسجد انقلابی ویژه دهه فجر در استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، محمد شهبازی از برگزاری ۱۰ گفتمان دینی مسجد انقلابی ویژه دهه فجر در استان بوشهر خبر داد.

دبیر گفتمان‌های دینی تبلیغات اسلامی بوشهر در ادامه سخنان خود بر اهمیت نقش و جایگاه گفتمان های دینی در رفع شبهات و پاسخگویی به مسائل و مشکلات نسل جوان تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت گفتمان های دینی در تشریح ابعاد پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تبیین سبک زندگی اسلامی و ویژگی های مساجد انقلابی، اضافه کرد: در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی ۱۰ گفتمان دینی مسجد انقلابی در مساجد استان بوشهر برگزار شد.

شهبازی افزود: در این جلسات علاوه بر تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای جوانان به پرسش‌ها و سئوالات مطروحه مخاطبان پاسخ داده شد.

کد مطلب 3919019

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