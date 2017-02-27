به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عمرانی عصر دوشنبه در آئین راه‌اندازی کلاس‌های تقویتی منطقه بردخون اظهار داشت: طرح تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان روستایی با مشارکت دهیاران اجرا می شود.

وی افزود: با تدبیر استاندار بوشهر دهیاران روستاها ۱۲ درصد از درآمد خود را به منظور تقویت بنیه علمی دانش آموزان از پایه اختصاص می‌دهند که در بخش بردخون نیز این طرح با همکاری خوب دهیاران و شوراهای اسلامی عملیاتی می شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون نیز گفت: راهکار اصلی ارتقای آموزش و پرورش در سند ۱۴۰۴ کارآمدترکردن شوراهای آموزش و پرورش است و تقویت آن در برنامه قرار دارد چرا که بازوی فکری ادارات آموزش و پرورش کشور است.

ظهیر محمودی افزود: تربیت دغدغه مجموعه آموزش و پرورش است که در این راستا تلاش کرده‌ایم با برگزاری نماز جماعت در بیشتر مدارس، اجرای برنامه های دینی در مدارس، حضور روحانیون اعزامی از قم در بین دانش‌آموزان و اجرای مسابقات فرهنگی هنری و قرآنی به این هدف نزدیک شویم.

وی اضافه کرد: طرح تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان با قوت ادامه دارد که ۱۵۰ ساعت در مدارس ابتدایی و ۲۸۰ ساعت در مدارس متوسطه اول برای دروس هدف انجام می شود.