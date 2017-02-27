۱۷۵ واحد و مرکز خدماتی و رفاهی در نوروز ۹۵ مورد بازرسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی فتح میر محمدی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه حقوق شهروندی افزود:در حوزه بازرسی از مراکز خدماتی، رفاهی، بهداشتی و اقامتی هر ساله بازرسی هایی با دستور وزارت کشور انجام می شود.

میر محمدی با بیان اینکه این بازرسی ها از ۲۵ اسفند ماه تا پایان تعطیلات نوروزی انجام می شود، تاکید کرد: طی تعطیلات نوروزی سال جاری در مرکز استان ۵ تیم بازرسی و در شهرستان ها ۱۱ تیم بازرسی به انجام وظایف پرداختند.

وی افزود: ۷۳۰۰ نفر ساعت کار بازرسی در تعطیلات نوروز سال جاری انجام گرفته است.

مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری گفت: در تعطیلات نوروزی سال جاری ۵۳ واحد در مرکز استان و ۱۲۲ واحد در شهرستان ها مورد بازرسی و بررسی قرار گرفت.

میرمحمدی به تکمیل نظر سنجی توسط گردشگران اشاره کرد و گفت: ۵۵۹ مورد نظر سنجی در سطح استان و در بین گردشگران انجام گرفت.

مدیر کل اجتماعی و فرهنگی استانداری اضافه کرد: ۱۸۴ نظر سنجی در مرکز استان و ۳۷۵ نظر سنجی در سایر شهرستان ها انجام شد.

وی افزود: نظر سنجی های انجام شده با توجه به مستقیم بودن این نظر سنجی ها نقش بسزایی در کاهش مشکلات و شناخت نقاط ضعف و قوت را داشت.

میر محمدی با تاکید بر اینکه نیاز است در تعطیلات سال جدید فعالیت بهتری نسبت به سال جاری انجام شود از تلاش دستگاه هایی که همکاری لازم در این زمینه را داشتند تشکر کرد.