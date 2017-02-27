کاریابی های دریایی در مازندران تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، کامران اصغری عصر دوشنبه در جلسه هیئت کاریابی های استان از تأسیس کاریابی های دریایی در بنادر استان مازندران خبر داد و گفت: در اجرای مقرره ۱.۴ مقاوله نامه کار دریایی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به تصویب دستور العمل نحوه صدور مجوز و فعالیت کاریابی های تخصصی دریایی کرده است

وی افزود: بر همین اساس استان مازندران نیز به دنبال تأسیس کاریابی های دریایی با همکاری این اداره کل و اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران و اجرای این دستورالعمل با هدف ضابطه مند کردن و ایجاد وحدت رویه در خصوص کاریابی دریانوردان است.

اصغری با اشاره به وظایف کاریابی های دریایی خاطرنشان کرد: تهیه فهرست روز آمد از تمامی دریانوردان مشغول بکار شده، بررسی عدم مغایرت قرارداد کار فی مابین دریانورد و مالک کشتی با مقاوله نامه کار دریایی و سایر قوانین و مقررات، حفظ سوابق کامل و دقیق دریانوردان( گواهینامه های تایید صلاحیت دریانوردان – سوابق کاری – اطلاعات شخصی مرتبط با کار – اطلاعات پزشکی مرتبط با کار ) بخشی از وظایف این کاریابی ها است.

وی ادامه داد: کاریابی موظف است صرفا به تامین دریانورد برای آن دسته از مالکین کشتی اقدام نماید که شرایط کار و زندگی را منطبق با مقاوله نامه کار دریایی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با پیمان های جمعی را برای دریانوردان مهیا کرده اند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تصریح کرد: البته شرح وظایف این کاریابی ها وسعت زیادی دارد و از طریق بازرسی مشترک بین این اداره کل و اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران نظارت مستمر بر فعالیت آنان انجام خواهد شد

اصغری با تأکید بر ضرورت شناسایی ظرفیت های منطقه ای توسط کاریابی های استان مازندران بیان داشت: کاریابی‌ها باید بدون وابستگی و تکیه بر معافیت های بیمه ای که در برنامه پنجم توسعه کشور در قالب ماده ۸۰ وجود داشته است فعالیت نموده و نسبت به شناسایی مشاغل جدید و هدایت کارجویان به سوی فراگیری مهارت‌های مورد نیاز بازار کار اقدام کنند .

گفتنی است در ادامه این جلسه ضمن بررسی وضعیت فعالیت ۵ سال گذشته کاریابی های متقاضی تمدید مجوز، مدیران این کاریابی‌ها نیز برنامه ‌های آینده کاریابی ها در سال‌های آتی با توجه به پیش نویس قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی اقتصادی کشور تشریح شد.