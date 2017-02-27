پایان رقابتهای تایم تریل/ پورسیدی هم به مدال نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سومین روز از رقابتهای دوچرخه سواری جاده قهرمانی آسیا رکابزنان کشورهای آسیایی در بخش تایم تریل مردان و در رده سنی بزرگسالان به رقابت پرداختند که نماینده کشورمان در این بخش یازدهم شد.

در بخش تایم تریل بزرگسالان صمد پورسیدی به عنوان نماینده کشورمان در خط استارت قرار گرفت. رکابزن المپیکی ایران در این ماده یازدهم شد. نمایندگان قزاقستان، کره جنوبی و هنگ کنگ نیز اول تا سوم شدند.

با برگزاری این مسابقه رقابتهای بخش تایم تریل قهرمانی جاده آسیا به پایان رسید که در این بخش هیچ کدام از نمایندگان ایران موفق به کسب مدال نشدند. از فردا سه شنبه نیز به مدت سه روز رقابتهای بخش استقامت جاده برگزار می شود.

برنامه این رقابتها در چند روز آینده به این ترتیب است :

سه شنبه دهم اسفندماه: مسابقات جاده استقامت جوانان به مسافت ۸۹.۶ کیلوکرتر (مردان) - استقامت جاده بزرگسالان به مسافت ۸۹.۶ کیلومتر (بانوان)

چهارشنبه یازدهم اسفندماه: استقامت جاده زیر ۲۳ سال به مسافت ۱۱۵.۲ کیلومتر (مردان) - استقامت جاده جوانان به مسافت ۶۴ کیلومتر (بانوان)

پنجشنبه دوازدهم اسفندماه: استقامت جاده بزرگسالان به مسافت ۱۵۳.۶ کیلومتر (مردان) - استقامت جاده زیر ۲۳ سال به مسافت ۷۶.۸ کیلومتر( بانوان) - آغاز مجمع سالیانه و انتخاباتی کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا

جمعه سیزدهم اسفندماه: آخرین روز از مجمع سالیانه و انتخاباتی کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا

مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده آسیا از هفتم تا دوازدهم اسفندماه در بحرین برگزار می شود.