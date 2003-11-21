البرادعي درپاسخ به نماينده آمريكا: ما حقايق را مي گوئيم و ناگهان نتيجه گيري نمي كنيم

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" البرادعي گفت :" ما در گزارش خود و در كاربرد واژه "هيچ دليلي " وجود ندارد ، سوابق و گذشته را كنار مي گذاريم .

البرادعي افزود : همانگونه كه نماينده آمريكا اشاره كرد ما در گزارش خود از واژه "دليل" استفاده كرديم، ما كاملا به اين امر اعتقاد داشته ايم و استفاده از اين واژه منصفانه و مبتني بر حقيقت بوده است و ما اين واژه را مكررا سال پيش در رابطه با قضيه عراق استفاده كرده بوديم .

گزارشهاي ما درباره عراق بدون هيچ استثنائي مبني براين بود كه هيچ دليلي دال بر اينكه عراق برنامه هاي هسته اي خود را دوباره راه اندازي كرده باشد وجود نداشت .

البرادعي افزود : ما از واژه "دليل" استفاده كرديم و منظورمان "مدرك" بود ، من رونوشت "ديكشنري حقوق سياه" Black's Law Dictionary خود را امروز صبح چك كردم ، طبق اين ديكشنري واژه هاي "مدرك" و "دليل" مي توانند به جاي يكديگر استفاده شوند. البرادعي ادامه داد : در اين ديكشنري آمده است :"دليل بخشي از مدرك است ... طبق نوشته ها ، اسناد و رسانه ها و غيره " اين ديكشنري همچنين بيان مي دارد كه "مدرك تاثير دليل مي باشد".

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در ادامه پاسخ خود به اظهارات نماينده آمريكا تصريح كرد : منظور ما از بيان واژه "هيچ دليلي" وجود ندارد اين بود كه حقايق، سوابق و اسناد مشخص و روشني كه نشان دهد آنچه ايران انجام داده مربوط به يك برنامه تسليحاتي است نداريم .

البرادعي همچنين خطاب به نماينده آمريكا در نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت : من مطمئنم كه شما آگاهي داريد كه ما گفته ايم كار ما هنوز تمام نشده است ، ما نگفته ايم كه به اين نتيجه رسيده ايم كه برنامه ايران منحصرا براي اهداف صلح آميز است چرا كه هنوز بايد تحقيق شود .

البرادعي در پاسخ به آن بخش از اظهارات نماينده آمريكا كه گفته بود استفاده از واژه دليل توسط آژانس موجب بي اعتباري و عدم اطمينان به اين نهاد بين المللي شده است تصريح كرد : من صادقانه اين موضوع را كه واژه "دليل" ناگهان موجب عدم اطمينان و اعتقاد شده است رياكارانه ميدانم.

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي درپايان سخنانش گفت : ما اعتبار اين آژانس را از طريق بي طرف بودن و حقيقتگرا بودن تثبيت مي كنيم ، آژانس پيش از جنگ به دليل نتايجي كه در رابطه با مسئله عراق به آنها دست يافته بود مورد انتقاد قرار گرفت اما من با افتخار ميگويم كه در بازنگري مسائل ، اعتبار ما نه تنها تثبيت شده بلكه عملا افزايش يافته است، ما حقايق را بدون هيچ گونه جانبداري همچون دستگاه رادار منعكس مي كنيم و ناگهان نتيجه گيري نمي كنيم و به طور ناگهاني مطمئن نمي شويم و اين راهي است كه در آينده نيز ادامه خواهيم داد .