ظرفیت خیرین در عرصه ساخت مسکن بیشتر مورد استفاده قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، جاسم جادری در نشست هیئت امنای انجمن خیرین مسکن ساز استان هرمزگان اقدامات خیرین مسکن ساز را کاری معنوی و دارای پاداش اخروی دانست و بیان داشت: ساخت سرپناه و مسکن برای مردم، کاری نیکو و بسیار مهم است و موجب جلب رضای الهی خواهد شد.

وی ادامه داد: در هرمزگان خیرین بسیار خوبی به خصوص در میان برادران اهل سنت داریم که کارهای خیر بسیاری در زمینه های مختلف انجام می دهند و باید از ظرفیت آنها در عرصه ساخت مسکن نیز بیشتر استفاده کنیم.

استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه حمایت و پشتیبانی کامل را از خیرین مسکن ساز انجام می دهیم، تصریح کرد: باید تمرکز خود را روی ساخت مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر قرار دهیم چون منجر به تثبیت جمعیت در این شهرها و جلوگیری از مهاجرت و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگتر می شود.

جادری اضافه کرد: نهادهای مختلف همچون نظام مهندسی ساختمان می توانند کمک کنند تا قیمت تمام شده مسکنی که خیرین احداث می کنند، کاهش یابد.

وی گفت: در استان هرمزگان نزدیک به ۳۰ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد و هشت هزار خانوار تحت پوشش بهزیستی هستند که نیاز است برای تامین مسکن این افراد با کمک خیرین مسکن ساز چاره اندیشی شود.

استاندار هرمزگان خواستار برگزاری همایش خیرین مسکن ساز در این استان شد و اظهار داشت: نیاز است این همایش در مرکز استان و شهرستان ها با حضور خیرین برگزار شود تا از خیرین بخواهیم در عرصه ساخت مسکن هم کمک های خوبی داشته باشند.

۳۸هزار واحد مسکونی توسط انجمن خیرین مسکن ساز در حال ساخت است

کیومرث سلگی مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران نیز در این نشست، بیان داشت: انجمن خیرین مسکن ساز تشکیلاتی کاملا مردمی است که بخش مردمی حساب ۱۰۰ امام و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محسوب می شود.

وی افزود: در کل کشور این انجمن در همه مراکز استان ها و همچنین در ۱۰۰ شهرستان فعالیت دارد.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران ادامه داد: نیاز است ساختار این انجمن بیشتر به شهرستان ها منتقل شود و در شهرستان های هرمزگان که ظرفیت مناسبی دارند، این انجمن می تواند فعال شود.

سلگی با بیان اینکه در زمینه بافت فرسوده هم انجمن خیرین مسکن ساز این آمادگی را دارد که به نوسازی این بافت ها کمک کند، تصریح کرد: طرح مسکن اجتماعی نیز در انجمن مورد بررسی قرار گرفته و قرار است به عنوان محور کار قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در کل کشور نزدیک به ۳۸ هزار واحد مسکونی توسط انجمن خیرین مسکن ساز در دست ساخت است.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز ایران اضافه کرد: همچنین ۱۱ هزار و ۵۰۰ خانواده دارای دو معلول فاقد مسکن در کشور شناسایی شده اند که قرار است با کمک انجمن و تعداد دیگری از نهادها، این خانواده ها صاحب مسکن شوند.

پروژه ۲۱۶ واحدی خیرین مسکن ساز در بندرعباس سال ۹۶ افتتاح می شود

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان هرمزگان نیز در این نشست با بیان اینکه تامین مسکن برای اقشار مختلف مردم به خصوص قشر کم درآمد در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار داشت: بهترین راهکار این است که دولت ها ظرفیت ها و زیرساخت ها را آماده کنند و با مشارکت مردم مسکن ساخته شود.

حمیدی افزود: انجمن خیرین مسکن ساز می تواند به عنوان یکی از ظرفیت های مهم به دولت ها در تامین مسکن کمک کند.

وی گفت: انجمن خیرین مسکن ساز در سال ۸۹ در هرمزگان کار خود را آغاز کرد و پروژه ۲۱۶ واحدی در بندرعباس توسط این انجمن احداث شده که تا کنون به ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده و در سال ۹۶ مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان هرمزگان بیان داشت: همچنین طبق تفاهم نامه منعقد شده در سطح کشور و براساس سهمیه در نظر گرفته شده برای هرمزگان قرار است برای خانواده های دارای دو معلول در استان، مسکن احداث شود.