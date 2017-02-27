راهیابی ١٥ تکواندوکار به اردوی تیم دختران نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم‌ملی تکواندو نوجوانان دختر برای حضور در نهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا، امروز (دوشنبه) با حضور ۲۴ تکواندوکار حاضر در در اردو برگزار شد.



مبینا نژاد کته سری، مهلا مومن‌زاده، زهرا علیزاده، مائده ولی‌پور، مریم ملکوتی‌خواه، دنیا محمدی، ستاره چابکی، کوثر اساسه، مبینا شاکری، الهه شیدایی، یلدا ولی‌نژاد، مبینا بابالو، زهرا شجاعی، زینب اسماعیلی و زهرا پوراسماعیل ۱۵ تکواندوکاری هستند که در اردوی تیم‌ملی باقی ماندند.



هدایت تیم‌ نوجوانان بر عهده اعظم درستی به عنوان سرمربی و نیلوفر صفریان، معصومه محمدیان و محبوبه محمدنژاد به عنوان مربی می‌باشد.



نهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا از ۳۰ فروردین‌ماه تا یکم اردیبهشت‌ماه سال آینده به میزبانی «آتی راو» قزاقستان برگزار می‌شود.



گفتنی است؛ در هشتمین دوره این رقابت‌ها تیم‌ملی تکواندو کشورمان موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا شد.