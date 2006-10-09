علي آبادي بر آمادگي ايران جهت كمك به برگزاري بازي هاي آسيايي تاكيد كرد/احمدي نژاد به مراسم افتتاحيه بازي هاي آسيايي دعوت شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازسايت خبري سازمان تربيت بدني ، محمد علي آبادي در اين ديدار كه پيش از ظهر امروز با حضور معاونان سازمان ،فراهاني مدير كل حراست وشهنازي مشاور بين الملل سازمان برگزار شد، گفت : از اينكه كشور مسلمان قطر ميزبان بازي هاي آسيايي است بسيار خوشحاليم و اميدواريم اين كشور با برگزاري خوب و شايسته اين بازي ها باعث سرافرازي كليه كشورهاي اسلامي شود.
وي افزود: آمادگي داريم در چارچوب اين بازي ها همه گونه كمك و همكاري را با برادران قطري خود داشته باشيم تا مسابقات به بهترين شكل برگزار شود.
علي آبادي به تدارك خوب قطري ها براي برگزاري اين بازي ها اشاره كرد و گفت: ما هم به نوبه خود تلاش داريم به بهترين شكل ميزبان مشعل بازي هاي آسيايي و مراسم حمل آن در شهرهاي مشهد ،اصفهان و تهران باشيم.
صالح ابراهيم الكواري سفير قطر در تهران نيز در اين ديدار با ابراز اميدواري براي موفقيت كاروان ورزش ايران در بازي هاي آسيايي قطر ، از مهندس علي آبادي براي ديدار از قطر و بازديد از مراكز و تاسيسات بازي هاي آسيايي دوحه دعوت كرد.
الكواري در عين حال گفت : پسر امير قطر در مراسم استقبال از ورود مشعل به تهران شركت خواهد كرد.
وي همچنين افزود: براي حضور در مراسم افتتاحيه بازي هاي آسيايي دوحه از دكتر احمدي نژاد دعوت رسمي صورت خواهد گرفت وما اميدواريم در اين بازي ها ميزبان رييس جمهور ايران باشيم.
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