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۱۷ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۱۹

در ديدار سفير قطر با مهندس علي آبادي؛

علي آبادي بر آمادگي ايران جهت كمك به برگزاري بازي هاي آسيايي تاكيد كرد/احمدي نژاد به مراسم افتتاحيه بازي هاي آسيايي دعوت شد

علي آبادي بر آمادگي ايران جهت كمك به برگزاري بازي هاي آسيايي تاكيد كرد/احمدي نژاد به مراسم افتتاحيه بازي هاي آسيايي دعوت شد

معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني در ديدار با سفير قطر در تهران بر آمادگي ايران جهت همكاري با مسئولان برگزاري پانزدهمين دوره بازي هاي آسيايي دوحه تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازسايت خبري سازمان تربيت بدني ، محمد علي آبادي در اين ديدار كه پيش از ظهر امروز با حضور معاونان سازمان ،فراهاني مدير كل حراست وشهنازي مشاور بين الملل سازمان برگزار شد، گفت : از اينكه كشور مسلمان قطر ميزبان بازي هاي آسيايي است بسيار خوشحاليم و اميدواريم اين كشور با برگزاري خوب و شايسته اين بازي ها باعث سرافرازي كليه كشورهاي اسلامي شود.

وي افزود: آمادگي داريم در چارچوب اين بازي ها همه گونه كمك و همكاري را با برادران قطري خود داشته باشيم تا مسابقات به بهترين شكل برگزار شود.

علي آبادي به تدارك خوب قطري ها براي برگزاري اين بازي ها اشاره كرد و گفت: ما هم به نوبه خود تلاش داريم به بهترين شكل ميزبان مشعل بازي هاي آسيايي و مراسم حمل آن در شهرهاي مشهد ،اصفهان و تهران باشيم.

صالح ابراهيم الكواري سفير قطر در تهران نيز در اين ديدار با ابراز اميدواري براي موفقيت كاروان ورزش ايران در بازي هاي آسيايي قطر ، از مهندس علي آبادي براي ديدار از قطر و بازديد از مراكز و تاسيسات بازي هاي آسيايي دوحه دعوت كرد.

الكواري در عين حال گفت : پسر امير قطر در مراسم استقبال از ورود مشعل به تهران شركت خواهد كرد.

وي همچنين افزود: براي حضور در مراسم افتتاحيه بازي هاي آسيايي دوحه از دكتر احمدي نژاد دعوت رسمي صورت خواهد گرفت وما اميدواريم در اين بازي ها ميزبان رييس جمهور ايران باشيم.



 

کد مطلب 391914

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