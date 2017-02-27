حجم سرمایه گذاری در دزفول ۴۰ برابر بودجه خوزستان بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله آصفی ظهر امروز دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان دزفول که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: مشکل و دغدغه اصلی جوانان در کشور و به ویژه خوزستان بیکاری و اشتغال است.

وی افزود: شاخص استان خوزستان دراین زمینه اصلا مناسب نیست هرچند شهرستان دزفول وضعیت قابل قبول تری از نظر ایجاد اشتغال برای جوانان به نسبت سایرشهرستان های خوزستان دارد.

معاون استاندار و فرماندار دزفول با اشاره به اعتبار ۴۰ میلیون تومانی اداره ورزش و جوانان شهرستان در سال جاری گفت: این اعتبار تنها برای خرید چند توپ کافی است و درمقابل خواسته ها و نیازهای جوانان این شهر صرفا به یک طنزتلخ شبیه است.

آصفی با انتقاد از نبود فضا، اعتبار و امکانات کافی برای تفریح، سلامتی و شادی جوانان افزود: جوانان این نسل تیزهوش و شکننده هستند پس نباید با محدودیت و سخت گرفتن های افراطی که موجب محرومیت آنها از برخی تفریحات می شود آنها را به سمت مسیرناسالم سوق داد مثلا عدم بها دادن به موسیقی و تئاتردردزفول واقعا روحیه بسیاری ازاین جوانان را تضعیف کرده است در حالی که در هیچ جای کشور اینچنین نیست.

وی عنوان کرد: خوشبختانه ادارات، دستگاه ها و نهادهای شهرستان دزفول با ۱۵۴ درصد ایجاد اشتغال توانستند ۱.۵ برابر تعهدات اشتغالزایی خود در این سال عمل کنند که اگر میزان اشتغالزایی بخش خصوصی در شهرستان را نیز مدنظرقرار دهیم میزان اشتغالزایی بیش از سه برابر میزان تعهدات تعیین شده خواهد بود.

وجود بیشترین تعداد نهاد های مدنی در دزفول

معاون استاندار و فرماندار دزفول با بیان اینکه بیشترین تعداد نهادهای مدنی مصوب شده خوزستان مربوط به دزفول است، گفت: اما متاسفانه حوزه سیاست دراین شهرستان به حوزه اجتماعی نفوذ کرده و مشکل سازشده است.

آصفی با بیان اینکه بالاترین آمار جذب سرمایه گذار در کشور با اسناد و مدارک موجود متعلق به دزفول است، اظهار کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در دزفول و مشاهده پروژه های سرمایه گذاری شهرستان در نهایت شگفتی اعلام کرد که میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شهرستان معادل تمام بودجه عمرانی کشور در سال ۹۵ است.

وی میزان اعتبارات سرمایه گذاری دزفول در سالهای اخیر را بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان برشمرد و گفت: درواقع می توان گفت میزان سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی در شهرستان دزفول در دو تا سه سال اخیر تاکنون به گواه آمارها ۴۰ برابر بودجه خوزستان و ۳۰۰ برابر اعتبارات شهرستان بوده است.

فرماندار دزفول با انتقاد شدید از تداوم کارشکنی ها و سنگ اندازی های عده ای ذی نفع در مسیرپروژه های سرمایه گذاری دزفول تصریح کرد: این فشارها و سنگ اندازی ها در تمام این سال ها همواره همراه ما بوده اما تمام تلاش ما این است که به منظور جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال برای جوانان و رونق اقتصادی دزفول بیش از پیش گام برداریم و مسئولان نیزباید نه تنها در حرف بلکه درعمل اقدام کنند.