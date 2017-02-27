به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تیرانداز، عصر دوشنبه در جلسه هم اندیشی «کارآفرینی و چالش های پیشه رو در بازار کار» که در سالن رشد دانشگاه منابع طبیعی برگزار شد، با بیان اینکه تکثر و تعدد دانشگاه ها ایران نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا به حدود ۱۰ برابر رسیده است، اظهار کرد: فارغ التحصیل دانشگاهی ما اگر بعد ۶ ماه مشغول به کار نشود مایوس شده و از جامعه فعال اقتصادی بیرون می آید.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گلستان افزود: در بحث آموزش دانشگاهی، فارغ التحصیلان با دانش خالی نمی توانند خود را به بازار معرفی کنند لذا باید دوره های کوتاه مدت کاربردی برای دانشگاهیان گذاشته شود.

تیرانداز به حوزه نرم افزار و پوشش های نرم افزاری و درآمدزایی این حوزه اشاره کرد و گفت: در مشاغل حوزه IT باید اپلیکیشن و بازی سازی آموزش داده شود.

تیرانداز در پایان سخنان خود به این نکته اشاره کرد که نتیجه تمام جلسات باید منجر به این شود که فارغ التحصیل دانشگاهی ما با احساس آرامش وارد فضای کار شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی هم در این جلسه با بیان اینکه با نشست های یک ساعته نمی شود به نتیجه رسید، بیان کرد: ما دانشگاهیان در کنار سایر ادارات مقصر هستیم ولی باید برای حل مشکلات هم افزایی انجام دهیم.

محمد هادی معیری با بیان این که سواد دانشجوهایی ما تئوری است، اضاف کرد: دانشگاه ها در آموزش ایراد دارند ولی تمام انتظارات را نباید از دانشگاه ها داشته باشیم.

وی اظهار کرد: توقع بالای فارغ التحصیلان برای جذب در ادارات مختلف هم یک مشکل است و همه دنبال پشت میز نشینی هستند و حاضر نیستند تلاش نکنند تا برای خود اشتغال ایجاد کنند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان یکی از مشکلات کشور را اشتغال بازنشسته ها عنوان کرد و افزود: از بازنشسته های مختلف در ادارات مختلف استفاده می شود در حالی که باید فرصت برای جوانان ایجاد شود.

معیری گفت: برای کافرماها مشکلات قانونی در زمینه بیمه و قوانین مالیاتی وجود دارد و باید تدابیری اندیشیده شود تا این مشکلات حل و فصل شود و جذب نیرو راحت تر صورت بگیرد.

وی با تاکید بر لزوم بازنگری در نظام آموزش عالی، تصریح کرد: در تمام دنیا دستگاه ها با دانشگاه ها ارتباط دارند و باید این هم افزایی را بوجود بیاوریم، بدون پژوهش نباید کاری انجام شود.