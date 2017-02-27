به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بهروان عصر دوشنبه در نشست با هیئت های ورزشی استان با بیان اینکه استان مازندران با توجه به وضعیت جمعیتی استان اول ورزش کشور است، افزود: نزدیک به ۵۰ هیئت ورزشی در استان فعال هستند و در بخش ورزشکاران سامان‌یافته نیز در کشور دارای جایگاه ویژه هستیم.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد باشگاه‌های کشور در تمام رشته‌های ورزشی به‌نوعی از اعتبارات دولت استفاده می‌کنند، خاطرنشان شد: استان مازندران یک استان صنعتی نیست و از این رو قشرهای مختلف وررزشی از حمایت صنایع محروم هستند، بنابراین پیشنهاد می‌شود که به‌بخش خصوصی برای احداث اماکن و زیرساخت‌های ورزشی با وام‌های کم‌بهره کمک شود.

بهروان با بیان تأکید بر اینکه ورزش در استان مازندران زنده و پویا است، افزود: در بیش از ۳۰ رشته ورزشی جوانان مازندرانی در سطوح مختلف جهانی برای میهن اسلامی مدال‌آوری کردند، به‌طوریکه از ابتدای سال جاری تا کنون ورزشکاران مازندرانی قریب ۳۹۰ مدال المپیک، پارالمپیک، جهانی و قاره‌ای را در میادین مختلف کسب کرده‌اند.

وی با اشاره به برخی مشکلات، ابراز امیدواری کرد تا پروژه‌های نیمه تمام ملی و استانی زودتر به انجام برسند و به ورزش مازندران به‌ویژه در راستای ایجاد ساختار و سخت‌افزار ورزشی بیشتر توجه شود.

بهروان همچنین افزود: با آنکه مازندران از لحاظ علاقه‌مندی مردم به ورزش و حضور فعالیت هیئت‌های ورزشی جزء استان‌های اول کشور است اما از لحاظ درصد اختصاص دادن فضای ورزشی به جوانان،این استان جزء استان‌های نیمه پایین جدول است.

وی ابراز امیدواری کرد، با توجه به افزایش سه برابری اعتبارات ورزش استان‌ها در برنامه توسعه ششم، شاهد پویایی بیشتر ورزش در کشور باشیم.