گوگل آبروی مایکروسافت را برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، Project Zero که بازوی امنیتی شرکت گوگل محسوب می شود می گوید حفره های یاد شده تا به آن حد خطرناک هستند که می توانند دو مرورگر مذکور را از کار بیندازند و کدهای مخرب را بر روی رایانه های افراد قربانی اجرا کنند.

گوگل مدعی است مشکلات یاد شده را در تاریخ ۲۵ نوامبر سال گذشته به مایکروسافت گزارش کرده، ولی این شرکت طی مدتی نزدیک به سه ماه نتوانسته وصله ای برای حل آن عرضه کند و لذا گوگل مجبور شده جزییات آسیب پذیری مذکور را افشا کند.

بسیاری از کارشناسان بابت این اقدام گوگل از این شرکت انتقاد کرده اند، زیرا معتقدند این کار موجب می شود هکرها با سوءاستفاده از مشکلات یاد شده و با آگاهی از جزییات فنی آنها بدافزارهای خطرناکی را طراحی و در فضای مجازی منتشر کنند.

آسیب پذیری یاد شده CVE-۲۰۱۷-۰۰۳۷ نام گرفته و گوگل نحوه آسیب دیدن رایانه ها به علت وجود آن را نیز تشریح کرده است.

مایکروسافت قصد دارد تازه ترین مجموعه از وصله های نرم افزاری خود را در ۱۴ مارس عرضه کند و قرار است در آن زمان وصله های به روزرسان این دو مرورگر عرضه شود.