برگزاری مناقصه محدود برای توسعه آزادگان/پیشنهاد جدید مرسک دانمارک

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه امروز در حاشیه دیدار و گفتگو با «دارمین ناسوتین» وزیر هماهنگی امور اقتصادی اندونزی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایران همیشه روابط خوب و دوستانه ای با مردم و دولت اندونزی داشته و پس از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هم این روابط رو به توسعه است، گفت: این روابط افزون بر واردات محموله های نفتی، شامل همکاری با شرکت ملی نفت اندونزی (پرتامینا) در زمینه توسعه میدان‌های نفتی ایران می‌شود.

وزیر نفت با اشاره به صادرات یک محموله یک میلیون بشکه ای نفت خام به اندونزی، تصریح کرد: صادرات نفت به صورت آزمایشی انجام گرفته و مقرر شده پس از تست در پالایشگاه‌های اندونزی درباره افزایش حجم واردات نفت خام گفتگو کنیم.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه اندونزی علاوه بر نفت خام، اقدام به واردات گازمایع از ایران هم کرده است، اظهار داشت: اندونزی یکی از کشورهای بزرگ نفت خام و فرآورده‌های نفتی در جنوب شرق آسیا بوده که این بازار برای ایران غیر قابل چشم پوشی است.

زنگنه با اشاره به پیشنهاد همکاری اندونزی به منظور اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت از میادین نفتی مناطق نفت‌خیز جنوب (میادین نفتی آب تیمور و منصوری)، بیان کرد: اندونزیایی ها دارای تجربه بالایی در اجرای طرح های افزایش ضریب بازیافت از میادین نفت کشور هستند.

این مقام مسئول با بیان اینکه تاکنون یک تفاهم نامه با شرکت دولتی پرتامینای اندونزی برای افزایش ضریب بازیافت دو میدان نفتی امضا شده است، بیان کرد: همزمان با اندونزی، مذاکرات دیگری با شرکت‌های لوک اویل روسیه، مرسک دانمارک و ... هم برای افزایش ضریب بازیافت این دو میدان نفتی به ویژه آب تیمور انجام شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که ایا امکان مشارکت لوک اویل و پرتا مینای اندونزی برای اجرای طرح افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی به صورت مشترک وجود دارد، افزود: وزارت نفت در این حوزه ورود نمی‌کند و خود شرکت‌ها باید با یکدیگر به توافق برسند اما در مجموع از رقابت بین شرکت‌ها استقبال می‌کنیم.

مذاکرات با توتال فرانسه ادامه دارد

زنگنه همچنین در خصوص موضع جدید توتال برای ادامه همکاری با صنعت نفت ایران و توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی هم توضیح داد: هم اکنون مذاکرات ایران با هیچ کدام از شرکت های بین المللی متوقف و یا کند نشده است.

وزیر نفت با یادآوری اینکه توتال هم تاکید می کند اگر در پاسر جنوبی قرارداد توسعه امضا کند، آیا اتحادیه اروپا از این قراردادها حمایت خواهد کرد؟ ادامه داد: بر این اساس مذاکرات با توتال فرانسه ادامه دارد.

این عضو کابینه دولت همچنین با رد عقب نشینی باسف آلمان، بیان کرد: با این شرکت آلمانی در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز اصلا گفتگویی نداشته ایم.

تولید نفت ایران ۳.۹ میلیون بشکه شد

به گزارش مهر، وی در ادامه تولید نفت ایران در فوریه ۲۰۱۷ را حدود سه میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه در روز عنوان کرد و افزود: میزان پایبندی اوپکی ها به کاهش تولید نفت برای ژانویه در سطح قابل قبولی بوده و پیش بینی می شود کشورهای غیر عضو اوپک هم به زودی همکاری بیشتری با اوپک داشته باشند.

زنگنه با بیان اینکه همه کشورها به این همکاری نیاز دارند در خصوص تمدید دوره توافق کاهش تولید نفت برای سال ۲۰۱۷ میلادی هم توضیح داد: باید در این باره در آینده تصمیم گیری کنیم.

وزیر نفت همچنین از برگزاری مناقصه‌ای محدود برای توسعه میدان نفتی آزادگان خبر داد و یادآور شد: این مناقصه محدود بوده و صرفا شرکت های محدودی در آن مشارکت می‌کنند.

به گزارش مهر، «آرکاندار تاهار» معاون وزیر انرژی و منابع معدنی اندونزی، «سایماسو آلام» مدیر بخش بالادستی شرکت پرتامینا نیز در کنار «دارمین ناستین» وزیر هماهنگی امور اقتصادی جمهوری اندونزی هم امروز در گفتگوهای نفتی وزرای دو کشور در تهران حضور داشته اند.