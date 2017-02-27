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۹ اسفند ۱۳۹۵، ۲۰:۱۸

شیخ نبیل قاووق:

تهدیدات آمریکا علیه حزب الله بی نتیجه بوده است

تهدیدات آمریکا علیه حزب الله بی نتیجه بوده است

عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان تاکید کرد که تهدیدات آمریکا علیه حزب الله از سال ۱۹۸۲ تاکنون ناکام مانده و ترامپ هم بیش از کلینتون و بوش کاری نمی تواند انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شیخ «نبیل قاووق» عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان بر قدرت و ریشه دار شدن مقاومت تاکید کرد.

وی در همین راستا تصریح کرد: مقاومت از سال ۱۹۸۲ تاکنون همواره در معرض تهدیدات آمریکا از جمله اعمال تحریم علیه حزب الله بوده ولی تمام این تهدیدها و تحریم ها ناکام مانده است. زیرا مقاومت مسیر رو به رشد خود را ادامه داده و پیروزی ها را یکی پس از دیگری کسب کرده است. بنابراین ترامپ هم بیش از کلینتون و بوش کاری نمی تواند انجام دهد.

عضو ارشد حزب الله بیان داشت: مقاومت در حال حاضر از لحاظ پایگاه مردمی، سیاسی و نظامی چندین برابر سال ۲۰۰۶ ریشه دوانیده است و دشمن اسرائیلی نیز از افزایش قدرت نظامی مقاومت هراس دارد. مقاومت از حمایت ها و تاییدات سیاسی در کشور به ویژه از سوی رئیس جمهور برخوردار است و علیرغم تلاش ها برای اختلاف افکنی میان مقاومت و مردم، دارای بالاترین جایگاه میان مردم در لبنان و منطقه نیز می باشد.

کد مطلب 3919238

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