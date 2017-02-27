تهدیدات آمریکا علیه حزب الله بی نتیجه بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شیخ «نبیل قاووق» عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان بر قدرت و ریشه دار شدن مقاومت تاکید کرد.

وی در همین راستا تصریح کرد: مقاومت از سال ۱۹۸۲ تاکنون همواره در معرض تهدیدات آمریکا از جمله اعمال تحریم علیه حزب الله بوده ولی تمام این تهدیدها و تحریم ها ناکام مانده است. زیرا مقاومت مسیر رو به رشد خود را ادامه داده و پیروزی ها را یکی پس از دیگری کسب کرده است. بنابراین ترامپ هم بیش از کلینتون و بوش کاری نمی تواند انجام دهد.

عضو ارشد حزب الله بیان داشت: مقاومت در حال حاضر از لحاظ پایگاه مردمی، سیاسی و نظامی چندین برابر سال ۲۰۰۶ ریشه دوانیده است و دشمن اسرائیلی نیز از افزایش قدرت نظامی مقاومت هراس دارد. مقاومت از حمایت ها و تاییدات سیاسی در کشور به ویژه از سوی رئیس جمهور برخوردار است و علیرغم تلاش ها برای اختلاف افکنی میان مقاومت و مردم، دارای بالاترین جایگاه میان مردم در لبنان و منطقه نیز می باشد.