۸۷۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در رفسنجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا خلیلی‌نژاد عصر دوشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان رفسنجان اظهار داشت: نیروی انتظامی خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است که مرتباً با تلاش همکاران و ایثار جان خود با این معضل مقابله می کنند.

وی افزود: در خصوص مبارزه سخت‌افزاری در سال جاری، میزان ۸۷۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل ۱۵۸ کیلوگرم هروئین، ۷۰۰ کیلوگرم تریاک و چهار کیلوگرم و ۳۸۰ گرم شیشه که این میزان شیشه می‌تواند، چهار هزار نفر را معتاد کند در شهرستان رفسنجان کشف شد.

وی ادامه داد: در سال جاری ۱۵ هزار انواع قرص روان‌گردان کشف شده است، همچنین دستگیری ۱۰ نفر توزیع‌کننده مواد مخدر، پنج نفر تولیدکننده، دو نفر حامل مواد مخدر، ۲۹ قاچاقچی و ۲۸۳ خرده‌فروش در شهرستان از دیگر اقدامات بوده است.

خلیلی‌نژاد ادامه داد: همچنین ۷۶ دستگاه خودروی سبک و سنگین توقیف و دو قبضه سلاح کشف شده است.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان ابراز داشت: اعتیاد یکی از ابزارهای جنگ نرم دشمن است و مبارزه سخت‌افزاری صرف با آن کفایت نمی‌کند.

خلیلی نژاد با بیان اینکه مقام معظم رهبری مبارزه با اعتیاد را یک جهاد بزرگ و حرکت عظیم دانستند و رویکرد اصلی ما پیشگیری اجتماعی است، افزود: باید همه در حوزه پیشگیری همکاری کنند و به این موضوع واقف باشیم که شاید مواد مخدر به خانه ما نیز رسوخ کند لذا باید در این حوزه اقدامات جدی و پیشگیرانه انجام دهیم.

وی تصریح کرد: ما مبارزه جدی را در پیش گرفتیم به‌طوری که در این راه ۲۵ شهید و ۳۳ جانباز مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان رفسنجان تقدیم کردیم.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان تصریح کرد: با توجه به اینکه امروز مواد مخدر صنعتی وارد خانواده‌ها شده است، اگر در حوزه پیشگیری اجتماعی غفلت شود به جامعه ضربه‌های جبران‌ناپذیری می‌خورد.

خلیلی‌نژاد با بیان اینکه فضای مجازی محلی برای فروش انواع مواد مخدر شده است، تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند در حوزه مبارزه با مواد مخدر نقش‌آفرین باشند.

وی اضافه کرد: اگر در حوزه پیشگیری از مواد مخدر کارشناسانه عمل نشود، اثر معکوس می‌گذارد بر همین اساس کارشناسان معاونت اجتماعی در مدارس، مساجد و دانشگاه‌ها آموزش‌های خوبی به مخاطبان ارائه می‌دهند.