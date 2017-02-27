تیم فوتبال وحدت یزد با ۳ گل مغلوب اکسین البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال وحدت یزد امروز در هفته بیست و ششم رقابت‌های لیگ فوتبال دسته یک کشور میزبان تیم اکسین البرز بود و در یک جدال خانگی در ورزشگاه شهید نصیری یزد و در مقابل هزار تماشاگر، نتیجه را به حریف واگذار کرد.

در این بازی، عماد میرجوان بازیکن تیم اکسین البرز سه گل در دقایق ۹، ۴۷ و ۷۹ بازی وارد دروازه تیم وحدت یزد کرد تا این تیم همچنان ۱۹ امتیازی باقی بماند.

تیم وحدت یزد از میان ۱۸ تیم حاضر در لیگ دسته یک فوتبال کشور، رتبه هفدهم را داراست و با ۱۹ امتیاز در انتهای جدول رده‌بندی قرار دارد.