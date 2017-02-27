مسئولان لیگ بسکتبال شرایط عادلانه را برای همه تیم ها لحاظ کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی هاشمی شامگاه دوشنبه پس از پیروزی نزدیک بر تیم شهرداری گرگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هر زمان که در بازی احساس امنیت کرده ایم دچار مشکل شدیم. این اتفاق در بازی قبلی مقابل دانشگاه آزاد هم رقم خورد و موجب باخت ما شد و امروز هم نزدیک بود شکست دیگری را رقم بزند.

هاشمی افزود: امروز بازیکنان تلاش بسیاری انجام دادند و اگر پرتاب های بدون مانع راه دور داخل سبد نمی رفت نتیجه به گونه ای دیگر رقم می خورد.

وی درباره تیم شهرداری گرگان گفت: آقای ایزدپناه به خوبی تیم گرگان را سازماندهی کرد اما از اینکه تعداد کمی تماشاگر به سالن مسابقه آمده بود تعجب کردم زیرا برای اولین بار با چنین صحنه ای مواجه می شدم.

وی تصریح کرد: از تماشاگران گرگانی می خواهم تحت هر شرایطی از تیم شهر خود حمایت کنند زیرا در غیر اینصورت بسکتبال این شهر آسیب می بیند.

سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر تهران ادامه داد: مربیگری بسیار دشوار است زیرا باید اتفاقات بسیاری رقم بخورد تا برنده شوی و تماشاگران تنها گوشه ای از این کار را می بییند. به نظرم باید تا پایان فصل صبر کرد و پس از آن تصمیم گرفت.

هاشمی خطاب به برگزارکنندگان لیگ بسکتبال گفت: این موضوع را بارها گفته ام و با صدای بلندتر خواهم گفت که امیدوارم مسئولان کاری کنند که همه تیم ها در شرایط برابر و عادلانه بازی های خود را برگزار کنند.

وی درباره احتمال مربیگری در گرگان اظهار کرد: تاکنون پیشنهادی از گرگان نداشته ام اما در این دنیا و به ویژه کشور ما هر اتفاقی ممکن است رقم بخورد.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته دوم مرحله دوم لیگ برتر بسکتبال تیم شیمیدر تهران در گرگان با نتیجه ۷۶ بر ۷۴ از سد تیم شهرداری گذشت.