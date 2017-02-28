هیئت های اجرایی انتخابات در شهرستان های مازندران شکل می گیرد

علیرضا یونسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پس از تشکیل ستاد انتخابات در مازندران شش جلسه استانی با حضور مسئولان کمیته های زیر مجموعه برگزار کردیم، افزود: عوامل اجرایی ستاد انتخابات در شهرستان ها جلسات آموزشی لازم، برای انتخابات و اطلاعات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری را گذراندند.

رئیس ستاد انتخابات مازندران ادامه داد: آزمونی برای بخشداران و فرمانداران برگزار کردیم تا با شرایط اجرای قانونی انتخابات مسلط شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با بیان اینکه کمیته های چند گانه تبلیغات ، پشتیبانی ، امنیت انتخابات ، پاسخگویی به استعلامات و فن آوری اطلاعات شکل گرفت ادامه داد: بر اساس روز شمار انتخابات در حال انجام وظیفه هستیم.

یونسی با اشاره به اینکه فرمانداران و بخشداران در حال شناسایی معتمدین در حوزه های انتخابیه خود هستند و باید تا ۲۵ اسفند ۳۰ نفر از معتمدین را انتخاب کنند افزود: هیئت های اجرایی با مدیریت فرمانداران وبخشداران شکل خواهد گرفت.

رئیس ستاد انتخابات مازندران با تاکید بر اینکه داوطلبانی که قصد شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا را دارند حتما تا قبل شروع ثبت نام از مراکز قضایی گواهی عدم سوء پیشینه را دریافت کنند تا دربازه زمانی ثبت نام از فرصت های لازم استفاده کنند، ادامه داد: از ۳۰ اسفند ماه ثبت نام داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا شروع خواهد شد.

وی گفت: فرمانداران و بخشداران رئیس ستاد انتخابات حوزه انتخابیه شهر خود هستند و نیازی به حکم برای این سمت ندارد و فقط ستاد انتخابات استانی برابر قانون در مرکز استان شکل می گیرد در شهرستانها فرمانداران مسئول اجرایی ستاد انتخابات هستند.



یونسی در پاسخ به سوال شایعه های فضای مجازی در جابجایی فرماندار آمل گفت اگر ضرورت داشته باشد احتمال تغییرات وجود دارد.