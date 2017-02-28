برپایی آیین تشییع ۷ آلاله زهرایی/ شمیم عاشورا در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در فاطمیه دوم، پیکر مطهر هفت شهید گمنام دفاع مقدس به مازندران منتقل شد و این شهدای والامقام صبح سه شنبه با حضور پرشور مردم در شهرهای بهشهر، ساری، آمل و نور تشییع شدند.

پیکر مطهر این شهدای والامقام و گمنام از ۷ اسفندماه با استقبال پرشور مردم به مازندران منتقل شد و آیین وداع با شهدای گمنام در مناطق و ادارات مختلف استان برگزار شد.

مراسم شب وداع با شهدای گمنام در حسینیه عاشقان کربلای ساری برگزار شد و پیکر مطهر دو شهید گمنام از عملیات کربلای چهار منطقه‌ام الرصاص و عملیات خیبر جزیره مجنون پس از تشییع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور خاکسپاری می شود.

همچنین شهرستان آمل میزبان یک شهید گمنام ۱۸ ساله از عملیات کربلای چهار است که آیین تشییع آن با حضور باشکوه مردم برگزار شد و در دانشگاه علوم قرآنی آمل خاکسپاری خواهد شد. دو شهید گمنام نیز دانشگاه فناوری بهشهر و دو شهید نیز در شهرستان ساری در دانشگاه پردیس فرهنگیان صدیقه طاهره و دیگری در دانشگاه پردیس فرهنگیان شریعتی آرام می گیرند.

مراسم تشییع دو شهید گمنام شهرستان ساری صبح امروز با حضور مردم قدرشناس و شهیدپرور از مسجد جامع ساری به سمت میدان شهدا برگزار و سپس شهدا به محل خاکسپاری انتقال داده شد.

مردم استان مازندران در ۴ شهر بهشهر، ساری، آمل و نور امروز سه‌شنبه میزبان پیکر ۷ شهید عاشورایی بودند که از گرد راه رسیدند تا زنگ بیدارباشی برای ما خفتگان در زرق‌وبرق مادیات باشند.

خوش‌آمدید غیور مردان جبهه حق علیه باطل و چه به‌موقع و به‌جا آمدید و روسفیدمان کردید در این اوضاع و احوالی که کم‌کم یادتان را باید تنها در مزار شهدا و در دل پدر و مادران و خانواده‌های شما جستجو کرد.

می‌دانم آمدنتان بی‌دلیل نیست؛ آمدید تا زنگ بیدارباشی برای دل‌های خفته‌مان باشید و هوشیارمان کنید؛ همواره در بهترین زمان ممکن حضورتان ما را از خواب بیدار کنید؛ خوش‌آمدید با اشک شوق ورودتان را به سرزمین شهدا، به استان لاله خیز مازندران و به دیار علویان خوش‌آمد می‌گوییم؛ خوش‌آمدید فاتحان بدر، خیبر و کربلای ۴

بهشهر معطر به حضور ۳ شهید شد

مراسم وداع با شهدا در شبهای گذشته در اقصی نقاط شهرستان بهشهر برگزار شد و مراسم وداع محوری در مصلای بهشهر برگزار و مردم با دو شهید گمنام و یک شهید نیروی انتظامی که به‌تازگی به شهادت رسیده است؛ وداع کردند.

آسمان دل مردم بهشهر در وداع با ۲ شهید گمنام و شهید نیروی انتظامی شهید عباس معصومی گرجی که در محور میناب- جاسک با ترور اشرار به شهادت رسید؛ بارانی شد و مردم برای وداع و حضور در تشییع‌جنازه این شهدای والامقام از ساعت‌ها قبل در مسیر منتهی به بیمارستان امام خمینی (ره) بهشهر منتظر حضور مسافران آسمانی و ملکوتی خود هستند.

امروز در ایام فاطمه همه آمدند تا به‌رسم ادب و احترام تجدید بیعت دیگری با شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهید دفاع از میهن اسلامی‌مان داشته باشند و تا چشمانمان یاری می‌کند؛ مردان وزنان، پیران و جوانانی از اقشار مختلف برای بدرقه شهدای خود آمدند تا اعلام کنند در ادامه راه شهدا ثابت‌قدم هستند.

حال و هوای عجیبی بر شهر حاکم شده است؛ حال و هوایی که با روزهای دیگر این شهر متفاوت است، حضور اقشار مختلف مردم از مرد و زن، بازارهای تعطیل و نیمه تعطیل، لباس‌های مشکی بر تن و چشمان منتظر مادران شهدای جاویدالاثر همه و همه حکایت از اتفاقی عظیم در این شهر و حضور میهمانی دارد که خود میزبان ما در این شهر هستند.

مارش نظامی نواخته می‌شود و شهدا بر روی دستان مردم به درون جمعیت دلداده و خروشان که از ساعت‌ها قبل به انتظارشان نشسته‌اند می‌آیند.

چشمان بارانی مادران شهدا در تشییع

آری صبح امروز بهشهر، دیگر آن صبح آرام همیشگی نبود، صبحی همراه با اشک و فریاد مادران و خواهرانی بود که در رثای فرزندان و جگرگوشه‌هایشان مویه‌کنان به دنبال تابوت‌های شهدای ارزشمند در حال حرکت بودند.

مادران شهدایی که آرزوی دامادی فرزندانشان را داشتند امروز با حضور در این مراسم تشییع، بر پیکر پاک شهدای گمنام شهر ما نقل و شکلات می‌ریختند و برای مظلومیت این شهدا و گمنامی‌شان مویه می‌کردند و چه خوب حق مادر و خواهری خود را ادا کردند.

پیام شهدا پیام دفاع از اسلام است

علیرضا قاسمی یکی از شهروندان بهشهری در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: آمدیم تا در فیض عظیم معنویت در کنار پیکر پاک شهدا سهیم باشیم و به آنان بگوییم که در این بازار هزار رنگ هرگز یاد و نام شهدا را برای لحظه‌ای از یادها نخواهیم برد.

وی گفت: ملت ما هیچ‌گاه رشادت‌ها و ارزش شهدا را فراموش نمی‌کنند و این حضور حماسی امروز آنان در این مراسم تشییع شهدا بیانگر هم‌پیمانی قوی آنان با شهدا است چراکه شهدای ما از همه هستی خود برای ما گذشتند و ما هم هرچه داریم برای این نظام و انقلاب از جان‌مایه می‌گذاریم.

قاسمی افزود: ما آمدیم تا اعلام کنیم که خط سرخ شهادت در جامعه ما هرگز رنگ نخواهد باخت و استکبار جهانی بداند تا زمانی که عشق و علاقه این شهدا در دل‌وجان ما و ملت ما جاری است انزجار ما از شیطان بزرگ آمریکا، ایادی کفر و استکبار همیشگی و دائمی است.

خون شهدا موجب بیمه شدن انقلاب و نظام است

فرماندار بهشهر هم با اعلام اینکه خون شهدا مملکت و جامعه ما را بیمه کرده است به خبرنگار مهر گفت: اقتدار و عظمت ما درگرو خون سرخ این شهدا است و حضورشان مایه برکت و عظمت بیشتر نظام است.

به گفته سید خالق سجادی، راه شهادت، راه مبارکی بود که شهدا برای اقتدار و سربلندی نظام در پیش گرفتند و با ایستادگی خود به ما درس ایثار و وحدت و شجاعت دادند.

وی خون شهیدان را موجب بیمه شدن انقلاب در برابر هجمه‌های مختلف دشمنان عنوان کرد و افزود: مردم شهیدپرور ما همواره میزبان خوبی برای شهدای گمنام بوده‌اند و اکنون هم در تشییع شهدا عظمت، اقتدار و بزرگی انقلاب و اسلام را به نمایش گذاشتند.

فرماندار بهشهر گفت: امروز مردم ما در این تشییع‌جنازه باشکوه شهیدان به دشمنان نشان دادند که همواره در باغ شهادت برای فرزندان این مرزوبوم باز است و در ادامه راه شهدا استوار ایستاده‌اند و ترسی از دشمن به دل راه نخواهند داد.

شهدا در خاک خفتند تا در روزگار غفلت ما، هشداری برای بیدارباش باشند

رئیس دانشگاه علم و فن‌آوری مازندران در بهشهر که خود میزبان دو شهید گمنام است در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، حضور این شهدا را برکتی برای محیط علمی دانشگاه می‌داند و می‌گوید: با پیگیری‌های بسیار، میزبان دو کبوتر گمنام دوران دفاع مقدس خواهیم بود تا عطر دل‌نشین شهادتشان در جای‌جای این دانشگاه و شهر و دیارمان پراکنده است.

حمید محمد زاده گفت: شهدای گمنام با حضور خود ما را از گمنامی خارج کرده و درواقع به ما هویت ببخشیدند و اکنون آنان ماندگارتر از همه ماهایی هستند که زنده‌ایم و آمدند تا پیله‌های غفلت را از ما دور کرده و زنگ بیدارباش را در درون ما به صدا درآورند.

وی افزود: حضور این دو شهید گمنام و ارزشمند در این دانشگاه مایه برکت و قداست است که بعد از گذشت سالیان دور که در گمنامی بودند امروز با تشییع بر دستان مردم شهیدپرور بهشهر میهمان این دانشگاه شده‌اند و می‌طلبد علاقه‌مندان و جوانان راه ایستادگی و مقاومت را شناخته و به نحو احسن آن را ادامه دهند.

امروز سه‌شنبه تشییع پیکر پاک سه شهید در شهرستان بهشهر برگزار شد و این شهدای گران‌قدر که دو شهید گمنام ۲۱ و ۲۷ ساله دفاع مقدس و یک شهید دفاع از حریم وطن، شهید ترور اشرار در جاده میناب- جاسک، شهید "عباس معصومی گرجی" بر روی دستان مردم شهیدپرور بهشهر تشییع و به خاک سپرده شدند.

شهرستان بهشهر امروز با عطر پاک شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس و شهید نیروی انتظامی عطرآگین شده بود پیکر دو تن از شهدای گمنام امروز سه‌شنبه با حضور مسئولان فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف مردم به دانشگاه علم و فن‌آوری بهشهر منتقل و خاک‌سپاری شد.

همچنین پیکر شهید عباس معصومی گرجی هم با تشییع بر روی دستان مردم شهیدپرور بهشهر به روستای زادگاهش آسیاب‌سر منتقل و به خاک سپرده شد.

خوش‌آمدید فاتحان بدر، خیبر و کربلای چهار و شهید سرافراز میهن در دفاع از مملکت، امروز خوشحالیم و به خود می‌بالیم چراکه امروز حضورتان بیش از همیشه احساس می‌شود تا باوجودتان بتوانیم راهتان را استوارتر از همیشه ادامه دهیم

۲۷۳ شهید گمنام در مازندران آرام گرفته است.