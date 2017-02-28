غارکرفتو دیواندره توسط همیاران طبیعت در کردستان پاکسازی می شود

مسوول اطلاع رسانی حرکت مردمی پاکسازی غار کرفتو شهرستان دیواندره در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امسال چهارمین سال پاکسازی غار کرفتو توسط همیاران طبیعت و توریسم در کردستان است، گفت: مقررشده این اقدام در ۱۳ اسفند به منظور استقبال از مهمانان و گردشگران نوروزی انجام شود.

هیوا محمدپور با اشاره به اینکه تجمع اولیه این برنامه ساعت ۹ صبح روز ۱۳ اسفند در جلو پارک ملت شهر دیواندره خواهد بود، عنوان کرد: از مهمترین اهداف این حرکت مردمی حفظ آثار فرهنگی و تاریخی و احترام به طبیعت است.

وی با بیان اینکه امسال با شعار «حفظ کرفتو حفظ اصالت است» مردم به پاکسازی این اثر ماندگار می پردازند، اظهارداشت: این حرکت خود جوش مردمی در فضای مناسب دولت تدبیر و امید و حمایت های مسوولین می تواند ثبت جهانی این اثر را قوت بخشد و خواسته مردم شهرستان دیواندره و استان کردستان را محقق کند.

وی بیان کرد: هر سال اقشار مختلف جامعه خودجوش در پاکسازی غار کرفتو شرکت کرده اند و امسال هم کاروان های مختلفی از عکاسان، بازاریان، مسئولان، دانشجویان و بانوان آمادگی خود را برای حضور در این مراسم اعلام کرده اند.

محمدپور با بیان اینکه برگزاری این مراسم علاوه بر بازتاب رسانه ای آن باعث شده بازدید غار کرفتو هر سال افزایش داشته باشد، ادامه داد: تمامی اقشار جامعه می توانند برای حمایت از غار کرفتو در این گردهمایی حضور یابند.

وی از علاقمندان به حضور در این حرکت مردمی خواست در حد امکان از وسیله نقلیه شخصی استفاده کنند و در صورت نبود وسیله شخصی هم چند دستگاه مینی بوس آماده انتقال دوستداران میراث فرهنگی و طبیعت به غار کرفتو است.