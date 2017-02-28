وضعیت فرهنگی قرچک در حد نرمال نیست/تقویم فرهنگی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر،شب گذشته جلسه مشترک شورای شهر قرچک با رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل شورای شهر برگزار شد.

بهروز مشتاق رئیس اداره فرهنگ ارشاد شهرستان قرچک در این جلسه با انتقاد از کمبود سالن همایش در قرچک گفت:از اعضاء شورای شهر تقاضا دارم که یک سالن همایش ۵۰۰ نفری در شهرستان احداث کنند.

وی ادامه داد:سالن همایش یکی از نیازهای اولیه شهرستان است و کانون ملائک به تنهایی پاسخگوی نیاز قرچک نمی باشد،البته این به معنا چشم پوشی از زحمات و همکاری های مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قرچک و مدیر کانون ملائک نیست،این عزیزان در بحث فرهنگ فعالیت زیادی دارند.

وضعیت فرهنگی قرچک در حد نرمال نیست

مشتاق گفت: باید درشهرستان کانونهای مساجد را افزایش دهیم ، پایگاهای خبری و خبرگزاری ها در قرچک کم می باشند و باید بیشتر شوند،فعالیتهای فرهنگی را افزایش دهیم چرا که با افزایش فعالیتهای فرهنگی در شهرستان ناهنجاریهای اجتماعی کاهش می یابد.

وی از راه اندازی اتوبوس کتابخوان با همکاری سازمان اتوبوسرانی شهرداری قرچک خبر داد و افزود:امروز باید هرطور که می توانیم فرهنگ کتابخوانی را در جامعه ترویج کنیم،علی رغم تمام زحماتی که کشیده شده وضعیت فرهنگی در شهرستان در حد نرمال و راضی کننده نیست.

کتاب های هنرمندان قرچک را خریداری می کنیم

رییس شورای شهر قرچک سپس طی سخنانی گفت:در زمان فرماندار اسبق قرچک در جلسه برنامه ریزی استان ساخت یک فرهنگسرا در قرچک مصوب شد که طبق مصوبه قرار شد زمین و مجوز را شهردار تامین کند و ساخت را اداره کل ارشاد تهران انجام دهد اما اقدام عملی صورت نگرفت ،به هرحال ما آمادگی لازم جهت واگذاری زمین برای ساخت ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد را داریم.

ایرج شیرنژاد از افتتاح کتابخانه شورای اسلامی شهر قرچک با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در آینده ای نزدیک خبر داد و افزود: هدف ما در شورای شهر حمایت از هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر است،در همین راستا کتاب های هنرمندان شهرستان قرچک را خریداری می کنیم و در صورت امکان آن ها را چاپ خواهیم کرد.

اژدر نوروزپور عضو شورای شهر قرچک نیز با بیان اهمیت فرهنگ در جامعه اظهار داشت:اداره فرهنگ و ارشاد تاکنون قدرت ساخت مجتمع فرهنگی را نداشت اما امروز که تا حدی این توان در این اداره ایجاد شده باید بین شورای شهر،شهرداری و اداره ارشاد تعاملات افزایش یابد تا مجتمع های فرهنگی ایجاد شود.

تقویم فرهنگی برای قرچک تدوین شود

علی بیات ،دیگر عضو شورای شهر قرچک نیز از نبود خانه محله و واحدهای فرهنگی در شهر قرچک انتقاد کرد و افزود: این خلا به شدت در قرچک احساس می شود،پیشنهاد می دهم با مشارکت نهادهای فرهنگی شهرستان تقویم فرهنگی برای تمام سال مخصوص قرچک تدوین شود.

وی در مورد حمایت از هنرمندان نیز گفت: ما باید کارهای هنرمندان در سطح شهرستان راخریداری کنیم،برای ایجاد زمینه بیشتر و بهتر برای حمایت از هنرمندان و اهالی فرهنگ درز قرچک باید هنرمندان قرچک شناسنامه دار شوند.

وی همچنین بر احداث موزه شهدا و باغ موزه دفاع مقدس در قرچک تاکید کرد و افزود:خلا موزه شهدا وباغ موزه دفاع مقدس در شهرستان قرچک آزار دهنده است.

سپس احد شایان نایب رئیس شورای اسلامی شهر قرچک با اشاره به اجرا برنامه های آئینی وسنتی ایرانیان در ایام نوروز گفت: این برنامه ها باید در شهرستان قرچک نهادینه شوند،استقبال مردم از نمایشگاه ها در شهرستان مشخص کننده اشتیاق مردم قرچک به فرهنگ می باشد،لذا برای مردم فرهنگی باید خوراک فرهنگی تهیه و تدوین کرد.

وی با انتقاد از فقدان شناسنامه فرهنگی در قرچک گفت:در نبود شناسنامه فرهنگی نمی دانیم در کدام قسمت فرهنگ ضعف و پیشرفت داریم،البته با توجه به کمبود بودجه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قرچک اقدامات انجام شده مناسب بوده و جای تقدیر دارد.