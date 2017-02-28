انتخابات آبروی نظام و نشان دهنده وحدت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی شامگاه دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان قروه با محوریت بررسی رویکردهای انتخابات، اظهار داشت: رویکرد انتخابات در سه محور اساسی و متصل به هم می گنجد که اولین محور مربوط به بسترسازی مشارکت حداکثری مردم می باشد که مساوی با اقتدار نظام در عرصه های داخلی و خارجی است.

به گفته وی محور دوم به صحت و سلامتی و بی طرفی در انتخابات می رسد که این مهم برابر با آبروی نظام می باشد و در واقع با گذر از این مقوله است که به سومین محور یعنی امنیت در انتخابات که دو محور قبلی را هم تحت پوشش خود دارد می رسیم.

کولانی توجه به حق الناس بودن آرا و حرکت در مبنای قانون را مسایلی دانست که باید توسط مجریان انتخابات رصد و رعایت شوند.

وی انتخابات را آبروی نظام دانست و افزود: مجریان در همکاری انتخابات باید فعالیت تمام داشته باشند و در حفظ بیت المال با رعایت مؤلفه های مدنظر تلاش کنند.

کولانی خطاب به مسئولان، آنان را از حضور در نشست ها و اظهار نظرهای شائبه دار بر حذر داشت و یادآور شد: یکی از ظرفیت های قروه وجود اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر می باشد که زیر پرچم نظام با وحدت زندگی می کنند لذا لطمه زدن به این وحدت نوعی ضربه زدن به دولت و نظام جمهوری اسلامی است.

وی مؤلفه وحدت در قروه را بولتنی برای تأمین امنیت دانست و با تأکید بر اینکه مردم وضعیت نظام و دولت را می بینند و با درکی که دارند حضور فعال خود را نمایان می سازند خواستار رعایت تقوا توسط مجریان انتخابات همانند دوره های قبل شد.

فرماندار قروه در ادامه در خصوص برداشت های نادرستی که از گفته های وی توسط یکی از پایگاه های خبری شهرستان در خصوص منتقدان تخریب گر و مغرض دولت منتشر و بعد هم پس از پی بردن به اشتباه صورت گرفته حذف شد، گفت: دولت جدا از نظام نیست و کسانی که به قصد تخریب دولت دست به انتقاد ناعادلانه می زنند در واقع دشمن نظام و مردم هستند و این به منتقدان منصف و عادل نمی رسد لذا بهتر است با دقت بیشتری به نقل قول ها و اظهار نظرات افراد و برداشت های اصولی پرداخته شود.