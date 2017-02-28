وقوع ۲۲۰۶ فقره واقعه طلاق درزنجان

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شفیعی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: هزار و ۱۹۸ فقره واقعه ازدواج طی ۱۱ ماهه سالجاری در استان زنجان رخ داده است.

وی از کاهش واقعه ازدواج در استان زنجان طی ۱۱ ماهه سالجاری خبر داد و گفت: طی سال گذشته در همین بازه زمانی هزار و ۳۹۵ فقره واقعه ازدواج در استان رخ داده بود.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان همچنین از وقوع دو هزار و ۲۰۶ فقره واقعه طلاق در استان زنجان طی ۱۱ ماهه سالجاری خبر داد و گفت: طی سال گذشته در همین بازه زمانی دو هزار و ۸۲ فقره واقعه طلاق در استان رخ داده بود.

شفیعی تاکید کرد: وقوع طلاق در استان زنجان طی این بازه زمانی در استان زنجان افزایش داشته است.

وی از صدور ۱۶۷ هزار و ۲۱۴ کارت هوشمند ملی در استان زنجان طی ۱۱ ماهه سالجاری در استان زنجان خبر داد.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان تصریح کرد: از ابتدای طرح تاکنون ۲۸۲ هزار و ۲۷۵ کارت هوشمند ملی در استان زنجان خبر داد.

شفیعی یاد آورشد: ثبت ولادت و صدور شناسنامه برای نوزادان، ثبت وفات وصدور گواهی وفات، تعویض شناسنامه، ثبت ازدواج و طلاق، صدور گواهی ولادت و تهیه آمارهای جمعیتی از اقدامات مهم ثبت احوال است.

وی به صدور کارت‌ ملی هوشمند اشاره کردو یاد آورشد: کارت ملی هوشمند با ارائه سه کاربرد اصلی شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان از کارت به عنوان یک ابزار چند کاره استفاده کرد و از وقوع جرایم و سوء استفاده هم جلوگیری می کند.

مدیر کل ثبت احوال استان زنجان افزود: سازمان ثبت احوال برای صدور کارت ملی هوشمند برنامه ریزی را تدوین کرده است.