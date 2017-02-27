رونق صنعت توریسم درگرو همکاری دستگاه ها وسازمان های مردم نهاد است

به گزارش خبرنگار مهر، میرهادی رومیانی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفرهای نوروزی استان مرکزی که با حضور زهرا احمدی پور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در زرندیه برگزار شد، اظهار داشت: در سال های اخیر شاهد حمایت های سازمان میراث فرهنگی به عنوان نماینده دولت از صنایع دستی و صنعت گردشگری در استان ها هستیم و در همین راستا داشته ها فرهنگی حفظ و حراست شده است.

وی افزود: استان مرکزی با سوابق تاریخی، فرهنگی و مذهبی که دارد و وجود ابنیه تاریخی که پیشینه برخی از آنها به چندین هزار سال می رسد و همچنین دارا بودن فضاهای گردشگری و جاذبه های بکر طبیعی، می تواند به یکی از قطب های بزرگ و کم نظیر صنعت گردشگری ایران تبدیل شود.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های سازمان میراث فرهنگی کشور بیان داشت: تعامل خوبی در این استان بین دستگاه ها و سازمان های مردم نهاد با تشکیلات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وجود دارد که این مهم کلید موفقیت در راستای گسترش و توسعه صنعت گردشگری و جذب توریست است.

وی اضافه کرد: تا آنجا که اطلاع دارم مردم این دیار با توجه به داشته ها و زمینه های فرهنگی و تمدنی، نسبت به حفظ و حراست از میراث فرهنگی خویش بسیار علاقمند هستند.

رومیانی خاطرنشان کرد: با سیاست و نگاهی که سازمان میراث فرهنگی نسبت به این استان دارد، می توان از این فضا بهره مند شد و برای گسترش فعالیت های حوزه گردشگری در این استان تلاش کرد.

معاون حقوقی، مجلس و امور استان های سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به موقعیت فرهنگی و تاریخی و تمدن استان مرکزی تصریح کرد: این استان مشاهیر و علمای بزرگی را در خود پرورش و به جامعه تحویل داده است که برخی از آنان در جهان صاحب نام و مطرح و در حوزه فعالیت خود بی نظیر بوده اند.

وی ادامه داد: این ویژگی ها نشان از تمدن چند هزار ساله این دیار دارد که این مهم جایگاه استان مرکزی را در کشور ممتاز می کند، پس به چنین جایگاهی باید نگاه ویژه و خاص داشت.