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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰:۲۷

تعلیق مذاکرات هیات مذاکره کننده دولت سوریه با دیمیستورا تکذیب شد

تعلیق مذاکرات هیات مذاکره کننده دولت سوریه با دیمیستورا تکذیب شد

یک منبع نزدیک به هیات مذاکره کننده دولت سوریه شایعات مطرح پیرامون تعلیق مذاکرات با نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، یک منبع نزدیک به هیات اعزامی دولت سوریه به گفتگوهای ژنو اخبار برخی رسانه ها پیرامون تعلیق مذاکرات این هیات با «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه را تکذیب کرد.

این منبع گفت: شایعات مکرر از سوی شبکه های الجزیره و العربیه در راستای خدشه به مذاکرات و تلاش برای ناکام گذاشتن آن است.

وی همچنین این شایعات را با مواضع عربستان و قطر که به حمایت از تروریسم در سوریه و به شکست کشاندن توقف خونریزی ها در این کشور ادامه می دهند همسو دانست.

این منبع در عین حال بر ادامه این مذاکرات تاکید کرده و افزود: هیات مذاکره کننده دولت سوریه از هیچ گونه تلاش برای استفاده از هر فرصت گفتگو که می تواند حمایت از مردم سوریه و توقف خونریزی ها را به همراه داشته باشد دریغ نخواهد کرد.

کد مطلب 3919374

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