۵ نفر در شهرداری اهواز بازداشت شدند/ بازداشتی ها چه سمتی داشتند؟

به گزارش خبرنگار مهر، وجود فساد در شهردای اهواز موردی بوده که بارها توسط افراد مختلف از جمله اعضای شورای شهر اعلام شده بود ولی این بار سربازان گمنام امام زمان با همکاری دستگاه قضا وارد عمل شدند و مدفق به شناسایی و دستگیری حداقل پنج نفر در شهرداری اهواز شدند.

طبق شنیده ها از مدتها قبل، تخلف های صورت گرفته این افراد به شهرداری اهواز از سوی نهادهای مختلف گوشزد شده بود و همین امر منجر به جابه جایی چند روز قبل یکی از مدیرکل های شهرداری اهواز شده بود ولی مدیرکل قبلی به همراه معاونش جزو بازداشتی ها هستند.

همچنین به گفته یک منبع موثق به غیر از این دو فرد، نام یک شهردار مناطق، یک مدیرعامل سازمان و یک کارمند هم دیده می شود.

مشکلات مالی و استخدامی بخشی از تخلف های صورت گرفته این افراد است که بعد از مدتها تحقیق، بازداشت آنها صورت گرفته است.

به نظر می رسد طی روزهای آینده باید شاهد ورود افراد جدیدی به پرونده تخلف در شهردای اهواز باشیم.