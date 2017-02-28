۵۰ درصد بازار آرایشی و بهداشتی کشور قاچاق و تقلبی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در اولین کارگاه هم اندیشی مقابله با قاچاق و تقلب کالاهای سلامت محور، با بیان اینکه موضوع قاچاق نه فقط در ایران بلکه در سطح بین الملل حائز اهمیت است، اظهار داشت: سال هاست سازمان جهانی بهداشت در این موضوع وارد شده و پیگیری می کند و جلسات متعددی با حضور کشور های عضو برگزار شده تا راه های مبارزه با قاچاق کالاهای سلامت را مشخص کنند.

وی افزود: گاهی اوقات علت بروز قاچاق و تقلب ناشی از ضعف دسترسی مردم به کالاهای اصیل و مجاز است و گاهی اوقات ناشی از مسائل مالی و اقتصادی و برای سودجویی است که قاچاقچیان دارند.

دیناروند اظهار داشت: کمبودهای دارویی که در گذشته و در زمان تحریم ها وجود داشت در آن زمان منشا قاچاق دارو بود. ولی امروزه که این کمبودها جبران شده است و از این بحران ها عبور کرده ایم، دیگر بهانه قاچاق نمی‌تواند جبران کمبود و عدم وسترسی بیماران باشد، بلکه صرفا سودجوجی قاچاق چیان است که عامل قاچاق محسوب می شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه متاسفانه قاچاق وخیم تر از کشورهای پیشرفته است که در بازارشان مقررات حاکم است، گفت: در شان کشور ما نیست که هنوز میلیاردها دلار کالای قاچاق وارد می شود و واقعا جای سئوال است که چرا قاچاق در کشور ما جولان می دهد.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین ارزیابی ستاد مبارزه با قاچاق، میزان قاچاق کالا به کشور حدود ۱۵ میلیارد دلار است. با توجه به بررسی های ستاد مبارزه با قاچاق و همچنین سازمان غذا و دارو، حدود ۱۰ درصد این مبلغ مربوط به قاچاق کالاهای سلامت است، به عبارت دیگر ۱۵ درصد بازار حدود ۱۰ میلیارد دلاری کالاهای سلامت به کالاهای قاچاق اختصاص دارد.

دیناروند اظهار داشت: زیان های قاچاق کالاهای سلامت نسبت به سایر کالاها بیشتر است و زیان در این حوزه فقط اقتصادی نیست بلکه آسیب کالاهای قاچاق در این حوزه که عمدتا تقلبی هم هستند به سلامت مردم از زیان های اقتصادی آنها کمتر نیست. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، قاچاق به تولید، اقتصاد و تجارت قانونی کشور ضربه می زند. در حوزه سلامت به سلامت مردم نیز آسیب می رساند. حوزه آرایشی و بهداشتی بیشتر گرفتار قاچاق است و برآورد می‌شود ۵۰ درصد بازار آرایشی و بهداشتی قاچاق است که عمده اینها تقلبی هستند.

معاون وزیر بهداشت گفت: متأسفانه شبکه های مویرگی توزیع کالاهای قاچاق در کشور وجود دارد که از طریق کشورهای دیگر به طرق مختلف به کشورمان ارسال می شود که باید این مسئله جدی گرفته شود و برخورد شود.

دیناروند بیان داشت: در برخی استان ها با توجه به فعالیت های خوبی که صورت گرفته کالاهای قاچاق بسیار محدود و به صورت پنهانی است ولی در بسیاری از استانها باید نظارت ها تقویت شود.

وی ادامه داد در سطح عرضه باید جدی تر برخورد کنیم و بشدت با عرضه کالاهای قاچاق مقابله شود. از طرف دیگر باید تقاضا هم محدود شود که البته با فراهم سازی راههای قانونی برای پاسخگویی به نیازها میسر میشود. بایستی با حذف بوروکراسی، زمینه تامین قانونی کالاهای سلامت که تقاضا برای آن وجود دارد و امکان تأمین قانونی آنها وجود دارد فراهم کنیم. فرآیندهای اداری سختگیرانه باید اصلاح شوند و مسیر قانونی تامین کالاها تسهیل، شفاف و درست شود.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه اظهار داشت: به رغم به مشکلاتی که وجود داشته است، خوشبختانه سازمان غذا و دارو اقدامات موثری را انجام داده است و مسیر قانونی برای تولید و تجارت کالاهای سلامت را شفاف کرده و بوروکراسی را به حداقل رسانده است و در این مسیر پیشرفت های خوبی داشته ایم و سامانه های متعددی راه اندازی شده تا فعالیت ها روند منطقی و قانونی پیدا کنند و در چند ماه باقیمانده دولت، سامانه های غذا و دارو بطور کامل استقرار خواهد یافت. با راه‌اندازی سامانه‌ها انتظار داریم که بسیاری از کارهای سلیقه ای برطرف شود.

وی افزود: اطمینان دارم مسیری که طی کرده ایم و مقدار کمی تا تکمیل شدن آن فاصله داریم در چند ماه آینده گام مهمی در مبارزه با قاچاق برداشته خواهد داشت. یعنی مسیر برای تولید و تجارت قانونی در این حوزه باز و شفاف، بوروکراسی ها حداقل و سلائق حذف می شوند و افرادی هم که می خواهند به صورت قانونی فعالیت نمایند هیچ بهانه ای نخواهند داشت.

دیناروند ادامه داد: در کنار همه این فعالیت ها و در چارچوب همین سامانه ها برای مردم نیز بستری فراهم شده است تا کالاهای اصیل را از قاچاق تشخیص دهند. سامانه TTAC همین کار را انجام می دهد و با استعلام اصیل و غیر اصیل بودن مشخص می شود.

وی افزو: مسیر قاچاق باید کاملا ناامن شود که بخشی از این اقدام مربوط به ما میشود و باید در سهم خود جدی باشیم و تحمل کالاهای قاچاق را نکنیم. هر جا و مکانی که کالاهای سلامت عرضه و به فروش می رسد مسئولیت نظارت با ما است و باید جدی گرفته شود.

رئیس سازمان غذا و دارو در پایان، گفت: موفقیت در زمینه مبارزه با قاچاق با توجه به اینکه برخی استان ها عملکرد بسیار خوبی داشته اند، میسر است.