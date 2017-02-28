افغانستان برای سومین بار سفیر پاکستان را احضارکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رها»، وزارت خارجه افغانستان طی خبری اعلام کرد که «سید ابرار حسین» سفیر پاکستان در کابل بار دیگر به این وزارتخانه احضار شد تا اعتراض شدید افغانستان را به مقامات پاکستان برساند.

«موسی عارفی» رئیس شعبه اول سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در دیدار با سید ابرار حسین، اعتراض شدید افغانستان را به حملات موشکی تازه نظامیان پاکستان به مناطقی از شهر های «خاص کنر»، «دره شالی»، «سرکانو»، «دره نولی»، «شادی خیل» و «دره شونگری» به وی ابراز کرد.

وی افزود که در این حملات موشکی منازل مسکونی مردم عادی تخریب شده و همچنین چهار کودک نیز جانشان را از دست داده اند.

وی همچنین نسبت به عبور یک فروند بالگرد پاکستانی از آن سوی خط مرزی «دیورند» و گشت زنی این بالگرد در مناطقی مانند «لکه تیگی»، «دره شالی»، «مایا سرو» و «وچه ژوره» و «خاص کنر» اعتراض کرد.

رئیس شعبه اول سیاسی وزارت خارجه افغانستان همچنین نسبت به موارد آزار و اذیت و اخراج مهاجرین افغانستانی به شکل اجباری که خلاف تمامی تعهدات سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد است، و همچنین نسبت به مسدود بودن گذرگاه های مرزی «تورخم» و «چمن» که این مورد نیز مغایر با قوانین بین المللی سازمان تجارت جهانی و توافقات تجاری افغانستان و پاکستان است، اعتراض شدید افغانستان را به ابرار حسین ابراز کرد.

سفیر پاکستان در کابل نیز تعهد کرد که مراتب اعتراضات و نگرانی افغانستان را با مقامات کشور خود در میان خواهد گذاشت.