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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۴۹

معاون منابع انسانی دادگستری گلستان:

جشنواره آرای قضایی در گلستان برگزاری می شود

جشنواره آرای قضایی در گلستان برگزاری می شود

گرگان- معاون منابع انسانی دادگستری گلستان از برگزاری جشنواره آرای قضایی در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، علی غلامی گفت: جشنواره آرای قضایی در گلستان در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر استفاده از مجازات های جایگزین حبس و اشاعه فرهنگ جایگزین حبس در بین قضات و استفاده از تجربه های قضایی موفق در این بخش، برگزار می شود.

وی تاکید کرد: مهلت ارسال آرای قضایی تا ۲۰ اسفند ۹۵ است و هر قاضی می تواند حداکثر ۱۰ رای برای شرکت در این جشنواره به اداره کل دادگستری گلستان، ارسال کند.

معاون منابع انسانی دادگستری گلستان محورهای همایش را مجازات های جایگزین حبس و کاهش جمعیت زندانیان عنوان کرد.

به گفته غلامی، هیئتی از قضات با تجربه محاکم تجدید نظر استان، آرای ارسالی به دبیرخانه ی این جشنواره را داوری می کنند.

وی گفت: قضات گلستانی از قضات پیشرو کشور در استفاده از آرای جایگزین حبس هستند و این جشنواره فرصتی برای شناسایی و معرفی توانمندی های قضایی استان است.

معاون منابع انسانی دادگستری گلستان گفت: این جشنواره بستر مناسبی برای استفاده از تجربیات قضات استان و کسب اطلاع از نوآوری ها آرای قضایی در این زمینه خواهد بود.

کد مطلب 3919436

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