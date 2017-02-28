محور ایلام - صالح آباد مسدود می شود

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر همین اساس محور ایلام - صالح آباد از ساعت ۱۲ لغایت ۱۵ عصر مسدود خواهد بود.

وی مسیر جایگزین برای این مسیر را محور ایلام - ملکشاهی - مهران اعلام کرد.

جاده ۸۵ کیلومتری ایلام به مهران با توجه به اینکه مهم ترین مسیر تردد زائران اربعین حسینی به عتبات عالیات است، در اولویت برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای تعریض و چهاربانده شدن قرار گرفته و هم اکنون گروه های مختلف در قطعات متعدد مشغول استاندارد سازی و رفع نقاط حادثه خیز ان هستند و پیش بینی می شود پیش از اربعین سال آینده این مسیر بطور کامل چهار بانده شود.