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۱۰ اسفند ۱۳۹۵، ۸:۳۲

رئیس پلیس راه ایلام:

محور ایلام - صالح آباد مسدود می شود

محور ایلام - صالح آباد مسدود می شود

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام گفت: با توجه عملیات راهسازی در کیلومتر ۱۴ تا ۱۶ ایلام-صالح آباد ، این محور امروز سه شنبه دهم اسفند ماه به مدت سه ساعت مسدود است.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر همین اساس محور ایلام - صالح آباد از ساعت ۱۲ لغایت ۱۵ عصر مسدود خواهد بود.

وی مسیر جایگزین برای این مسیر را محور ایلام - ملکشاهی - مهران اعلام کرد.

جاده ۸۵ کیلومتری ایلام به مهران با توجه به اینکه مهم ترین مسیر تردد زائران اربعین حسینی به عتبات عالیات است، در اولویت برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای تعریض و چهاربانده شدن قرار گرفته و هم اکنون گروه های مختلف در قطعات متعدد مشغول استاندارد سازی و رفع نقاط حادثه خیز ان هستند و پیش بینی می شود پیش از اربعین سال آینده این مسیر بطور کامل چهار بانده شود.

کد مطلب 3919440

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