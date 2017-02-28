خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف ۲.۵ تن لوازم یدکی قاچاق در باک اتوبوسی در گمرک پرویزخان خبر داد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: با هوشیاری ونظارت مستمرکارکنان گمرک پرویزخان، از یک دستگاه اتوبوس اسکانیا ورودی از مرز پرویزخان ۲۴۸۰ کیلوگرم لوازم یدکی که به طرز ماهرانه‌ای در باک اتوبوس جاسازی شده بود کشف شد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این اتوبوس شاخص‌های خطر احصاء شده از طرف کارشناسان خبره گمرک را دارا بود علیرغم پافشاری راننده درخصوص جلوگیری از ورود به دستگاه ایکس‌ری، اتوبوس جهت بررسی و ارزیابی اولیه به سمت دستگاه ایکس‌ری هدایت شد.

حیدری افزود: پس از انجام اسکن، کارشناسان به وجود جاسازی در قسمت باک اتوبوس مشکوک شده و جهت تشخیص نوع و میزان کالای جاسازی شده باک خودرو پس از بررسی کلیه مکان‌های اتوبوس -که احتمال جاسازی در آن می‌رفت- مشخص شد تعداد زیادی قطعات لوازم یدکی خودرو سنگین به وزن ۲۴۸۰ کیلو گرم در داخل باک خودرو جاسازی شده است.

وی بیان داشت: پرونده جهت سیر مراحل قانونی پس از انجام ارزش‌گذاری به مرجع قضایی ارسال شد.