احتمال افزایش ۱۰ درصدی شهریه دانشجویان جدید دانشگاه آزاد

مجتبی علوی فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در هیات های امنای استانی این دانشگاه موضوع شهریه دانشجویان جدیدالورود مطرح شده است که هرنوع افزایش شهریه ای باید به تصویب هیات امنای مرکزی این دانشگاه برسد.

وی افزود: افزایش ۱۰ درصدی برای دانشجویان جدید الورود دانشگاه برای سال ۹۶ در شهریه ثابت و متغیر مطرح شده که هنوز این رقم به تصویب نهایی نرسیده است.

سخنگوی دانشگاه آزاد تاکید کرد: همچنین در هیات های امنای استانی این دانشگاه درخصوص شهریه دانشجویان فعلی دانشگاه نیز بررسی صورت گرفته و پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی در شهریه متغیر مطرح شده است که این رقم نیز باید در هیات امنای مرکزی مصوب شود.

علوی فاضل خاطرنشان کرد: درصورت تصویب افزایش شهریه متغیر دانشجویان فعلی دانشگاه این روند از مهرماه سال ۹۶ اعمال خواهد شد و شهریه ترم تابستان دانشجویان طبق روال قبل دریافت خواهد شد.

برنامه کاهش وابستگی دانشگاه آزاد به شهریه دانشجویان

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد تمایلی به افزایش شهریه دانشجویان ندارد، تاکید کرد: هدف ما از دریافت شهریه صرفا تامین هزینه های ارائه خدمات به دانشجویان است.

سخنگوی دانشگاه آزاد گفت: در برخی واحدهای کوچک این دانشگاه شهریه ای که از دانشجویان دریافت می شود نمی تواند نیاز این واحدها را برای اداره خود تامین کند و همین امر موجب شده تا دانشگاه با واحدهای زیان ده مواجه باشد.

علوی فاضل خاطرنشان کرد: برنامه داریم در سال ۹۶ وابستگی دانشگاه به شهریه را تا ۱۹ درصد کاهش دهیم و فعالیت های دانش بنیانی دانشگاه را افزایش دهیم.

وی افزود: در زمینه شهریه دانشجویان تلاش داریم تا خانواده ها را درک کنیم و دوست نداریم فشار زیادی به خانواده ها وارد شود.

احتمال کاهش شهریه در رشته های کم متقاضی

سخنگوی دانشگاه آزاد تاکید کرد: در سال آینده ممکن است در برخی رشته های کم متقاضی افزایش شهریه نداشته باشیم.

علوی فاضل اظهار داشت: همچنین ممکن است در برخی رشته های کم متقاضی نیز کاهش شهریه داشته باشیم.