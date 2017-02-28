نتایج پذیرش ارشد فراگیر امشب منتشر می شود/ پذیرش ۱۳ هزار نفر

دکتر حسین توکلی در گفتگو خبرنگار مهر افزود: آزمون دوره های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۹۵ (نوبت هفدهم) در ۵ گروه آموزشی در ۸۲ شهرستان صبح روز جمعه ۱۵ بهمن برگزار شد.

وی افزود: فهرست اسامی ۱۳ هزار و ۱۷۴ نفر پذیرفته شده در این آزمون ساعت ۲۰ امشب سه شنبه ۱۰ اسفند ۹۵ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: از میان پذیرفته شدگان تعداد ۶ هزار و ۲۳ نفر زن و تعداد ۷ هزار و ۱۵۱ نفر مرد هستند.

توکلی خاطرنشان کرد: تمامی پذیرفته شدگان ضرورت دارد با توجه به مندرجات اطلاعیه ای که همراه با اسامی آنان منتشر می شود، ضمن مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور و کسب اطلاع از برنامه زمانی مربوط به هر کدرشته محل در زمان مقرر برای ثبت نام مراجعه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تعداد ۵۴ هزار و ۸۶۶ داوطلب در آزمون دوره های فراگیر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال ۹۵ (نوبت هفدهم) برای پذیرش در یک هزار و ۴۰۰ رشته محل و در بیش از ۱۹۰ رشته - گرایش شرکت کرده بودند.

وی یادآور شد: از تعداد ۵۴ هزار و ۸۶۶ نفر ثبت نام کننده در این دوره از آزمون ۲۶ هزار و ۲۶۲ نفر زن و ۲۸ هزار و ۴۰۴ نفر مرد بودند. از میان ثبت نام کنندگان، تعداد ۳۹ هزار و ۶۲ در جلسه آزمون حاضر و ۱۵ هزار و ۸۰۴ نفر غایب بودند.

توکلی اضافه کرد: در میان حاضرین در جلسه آزمون از تعداد ۳۹ هزار و ۶۲ نفر، تعداد ۱۹ هزار و ۱۸۴ نفر زن و ۱۹ هزار و ۸۷۸ نفر مرد بودند.