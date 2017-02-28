۱۵ درصد جمعیت گلستان در سکونت گاه های غیر رسمی زندگی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، علی اصغر طهماسبی در جلسه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان بیان کرد: طبق گزارش ها ۴۱۰ هکتار سکونت گاه غیر مجاز در استان گلستان وجود دارد که معتقدیم این رقم در حال حاضر بیش از این است و به دلیل اینکه بودجه ای که وزارت کشور در این خصوص به استان گلستان می دهد بر اساس همین ارقام است، باید آمار دقیق و به روز آن تهیه شود.

رئیس کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان گلستان گفت: حاشیه نشینی یکی از پنج آسیب اجتماعی جدی است که می تواند ریشه بسیاری از آسیب های دیگر و حتی برخی از چالش های امنیتی باشد.

وی ادامه داد: بحث حاشیه نشینی مورد اهتمام هر سه قوه اجرایی، مقننه و قضاییه قرار دارد و در دولت تدبیر و امید بیش از ۱۱ میلیون حاشیه نشین کشور تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان افزود: در همین حاشیه شهر گرگان رشد حاشیه نشینی در سال های اخیر کاملا قابل لمس بوده و اگر اقدامی برای جلوگیری از این معضل اجتماعی صورت نگیرد در سال های بعد با رشد چشمگیر آسیب های اجتماعی مواجه خواهیم بود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: مصوبات کارگروه اجتماعی و فرهنگی حتماً مورد اهتمام دستگاه ها قرار گرفته و عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه دستگاه ها باید به اجرای مصوبات پایبند باشند، اضافه کرد: چنانچه هر مصوبه ای در زمان خودش پیگیری و اجرایی شود بسیاری از مشکلات و معضلات پس از آن بوجود نمی آید.

رئیس کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان گلستان مشکلات اقتصادی، شکاف بین نسلی و شکنندگی فضای سیاسی با توجه به نزدیک شده به ایام انتخابات، را سه چالش مهم پیش روی کشور عنوان کرد و گفت: برای حل مشکلات همه باید دست به دست همدیگر داده و از همه ظرفیت های خود استفاده کنیم.

طهماسبی در پایان خواستار اهتمام هر چه بیشتر فرمانداران با موضوع سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه نشینی در شهرها شد.