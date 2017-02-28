بهای بلیط اتوبوس و قطار در نوروز افزایش نمی یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمود نوابی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: در سالهای گذشته بهای بلیط های اتوبوس ها و قطارها برای تعطیلات نوروز ۲۰ درصد گران می شد که امسال این اتفاق نمی افتد.

نوابی درباره بهای بلیط هواپیماها نیز گفت: افزایش در مسیرهای پرتردد مانند ایام اربعین محاسبه می شود.

وی با بیان اینکه ۸۰۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور فعالند و ۵ سال است طرح فروش الکترونیکی در واحدهای صنفی اجرا نشده است افزود: تنظیم بازار فقط با نظارت امکان پذیر نیست.

نوابی گفت: سهم ما در فروشگاه های زنجیره ای فقط ۸ درصد است در حالیکه در کشورهای پیشرفته این سهم ۸۵ درصد است.

وی افزود: گشت های مشترک سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، دانشگاه ها و میراث فرهنگی برای نظارت بر بازار انجام می شود.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: در ده ماهه اخیر در حوزه قاچاق بازرسان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه کالای قاچاق ۱۰ درصد کشفیات و ۱۱ درصد افزایش تشکیل پرونده داشته اند و ارزش کالاهای ضبط شده به وسیله آنها در مقایسه با گذشته ۲۱ برابر شده است.

وی گفت: سامانه ۱۲۴ و پایگاه اینترنتی این سازمان آماده دریافت شکایات و پیشنهادات مردم است.

نوابی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و برنامه های آن حمایت می کند اما منابع برای تامین حقوق کارکنان و بازرسان این سازمان کافی نیست.

وی حرکت سازمانهای مرتبط در تنظیم و نظارت بر بازار را نامطلوب اما رو به جلو دانست.

نوابی گفت: انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ۳۰ انجمن استانی حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ۲۹۰ انجمن شهرستانی در این زمینه و یک انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در کشور وجود دارد.

وی افزود: این انجمن ها دولتی نیستند و از نظر ساختار مالی مشکل دارند.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: ۳ هزار و ۴۵۰ ناظر افتخاری برای سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان کار می کنند که از این سازمان حقوق نمی گیرند.

نوابی درباره تخفیف های ۵۰ درصدی برخی کالاها نیز گفت: این تخفیف ها تا ۲۵ درصد منطقی اما تخفیف های ۵۰ درصدی نشان می دهد قیمت گذاری از ابتدا اشتباه بوده است.

وی گفت: اگر قیمت کالاها روی آنها نصب شود موجب رقابت در تولید خواهد شد.

نوابی افزود: قانون به فروشندگان تکلیف کرده است که قیمت ها را روی کالاها نصب کنند.

وی گفت: در ۶۳ کشور که ما روند نظارت آنها بر بازار را بررسی کردیم مشخص شد در هیچ کدام از آنها بازار رها نشده بلکه نظارت به عرضه و تقاضا رسیده است.

فریدون احمدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه افزود: سازکار حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وجود ندارد.

وی گفت: پس از جنگ تحمیلی بحث قیمت گذاری در کشور رها شد در صورتی که برخی کالاها بر اساس قانون باید قیمت گذاری شود.

وی افزود: پس از هدف مندی یارانه نیز ابزار قیمت گذاری از سازمان حمایت از مصرف کنندگان وتولید کنندگان گرفته شد.

احمدی گفت: نباید بازار رها شود که هرکس قیمتی بر کالا بگذارد و سپس ۵۰ درصد تخفیف دهد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: دولت و وزیر صنعت، معدن و تجارت بازار را رها کرده اند و اعتقادی به کنترل و نظارت بر آن ندارند.

وی گفت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان ۳ هزار و ۱۰۰ بازرس دارد که در برخی مواقع ۳، ۴ ماه حقوق نمی گیرند.

احمدی افزود: اگر برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت بحث نظارت بر بازار مهم باشد اعتبار آنرا در بودجه پیش بینی می نماید اما عملکرد این وزارتخانه نشان می دهد سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان برای آن مهم نیست.

وی بر لزوم انسجام بیشتر میان سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات تأکید کرد.