حذف ۱۳ تکواندوکار از اردوی نوجوانان/ کادر فنی کامل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم تکواندو نوجوانان ایران که برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می شود، نخستین مرحله رقابتهای انتخابی را برای شناخت نفرات اصلی در محل آکادمی ملی المپیک برگزار کرد.

در این مرحله از مسابقات، ۳۳ تکواندوکار حضور داشتند که در نهایت با حذف ۱۳ تکواندوکار، امیر ولی‌پور، رضا جمشیدی، حمیدرضا صدری، آرین آرش، حامد اصغری، محمد آجرلو، ابراهیم صفری، علی اکبر داوودی، احمدرضا مختاری، امیرحسین کولیوند، علی اشکوریان، اشکان زحمت‌کشان، حمیدرضا هادیان، امیرحسین وقوعی آذر، مسعود فرخی، امیرعلی پروینی، محمدرضا جمشیدی، مهران برخورداری، محمدحسین یزدانی و محمدعلی خسروی جواز حضور در ادامه اردوها را دریافت کردند.

نکته مهمتر اینکه با نظر وحید عبداللهی سرمربی و تائید کمیته فنی، حسین کریمی، سعید رمضانی و رشید فتاحی به عنوان اعضای کادر فنی انتخاب انتخاب و کار خود را آغاز کردند.

نهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا از ۳۰ فروردین‌ماه تا یکم اردیبهشت‌ماه سال آینده به میزبانی «آتی راو» قزاقستان برگزار می‌شود.