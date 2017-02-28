تیم وزنه برداری آمریکا مشکلی برای حضور در جام فجر ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مجمع فدراسیون وزنه برداری در حالی با حضور اعضای مجمع و کادر فنی تیم ملی برگزار شد که تایید حضور تیم آمریکا در جام فجر، مهمترین خبر این نشست بود.

رقابتهای بین المللی وزنه برداری جام فجر از روز ۱۹ اسفندماه با حضور ۲۰ کشور در اهواز برگزار خواهد شد و این در حالی است که حضور تیم آمریکا در این تورنمنت با اما و اگرهای فراوانی روبرو بود.

این ابهامات در نشست مجمع فدراسیون وزنه برداری برطرف و اعلام شد مجوز لازم برای حضور آمریکا در جام فجر صادر شده که این موضوع بزودی به آنها اعلام می‌شود.

علی مرادی، رییس فدراسیون وزنه برداری با تایید این خبر گفت: حضور تیم آمریکا در جام فجر مورد بررسی قرار گرفت که خوشبختانه با موافقت وزارت امور خارجه و شورای برون‌مرزی همراه و مجوز لازم صادر شد. ما نیز بزودی این مساله به مسئولان تیم آمریکا اعلام می‌کنیم تا این تیم هم بتواند بدون هیچ مشکلی به ایران بیاید و در جام فجر شرکت کند.