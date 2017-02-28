یازدهمین نمایشگاه فروش بهاره گرگان افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان گلستان، درویش علی حسن زاده اظهارکرد: یازدهمین نمایشگاه فروش بهاره شهرستان گرگان با حضور جمعی از مسئولین استانی در محل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان افتتاح شد.

معاون صنعت، معدن وتجارت گلستان گفت: در این نمایشگاه محصولات پوشاک، منسوجات، مواد غذایی، شیرینی و آجیل، کیف و کفش، شوینده و... در غالب ۱۲۴ غرفه به مردم شریف استان ارائه خواهد شد.

وی افزود: با توجه به تمهیدات انجام گرفته و تعیین قیمت ها توسط غرفه قیمت گذاری نمایشگاه، تمام اجناس نمایشگاه براساس نوع کالا وجنس آن، با ۱۰ تا ۲۵ درصد تخفیف عرضه می شوند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: این نمایشگاه از نهم تا پانزدهم اسفند ماه جاری به مدت یک هفته همه روز از ساعت ۱۰ صبح لغایت هشت شب پذیرای بازدید کنندگان محترم است.

به گفته حسن زاده، با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته پس از اتمام نمایشگاه فروش بهاره شهرستان گرگان و در نیمه دوم اسفند این نمایشگاه در شرق استان و در شهرستان گنبدکاووس هم برگزار خواهد شد.