ثبت نام فرصت مطالعاتی دانشجویان مشمول جایزه های تحصیلی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان دوره های دکتری تخصصی و نیز دانشجویان دوره های تخصص و فوق تخصص رشته های پزشکی و مشمول جایزه های تحصیلی سال ۹۶-۹۵ میتوانند با مراجعه به سامانه ثریا درخواست های خود را برای بهرهمندی از اعتبار فرصت مطالعاتی در سامانه بارگذاری کنند.
اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی برای ایجاد ارتباط با نهادهای علمی و فناورانه کشور اعطا میشود که پس از تصویب استفاده از فرصت مطالعاتی در موسسه متبوع و پذیرش از نهاد مقصد، به طور ماهیانه و حداکثر به مدت ۹ ماه به دانشجوی مشمول پرداخت میشود.
در صورت بهرهمندی از این اعتبار، دانشجو مجاز نیست در دوره فرصت مطالعاتی از اعتبارات راتبه دانشجویی، آموزشیاری، پژوهشیاری، فنیاری، هسته پژوهش/ هسته فناوری و کارآفرینی استفاده کند.
طول دوره فرصت مطالعاتی داخلی حداکثر ۹ ماه است.
دانشجویان برای فرصت مطالعاتی خارجی باید دانشگاهی را که در سال میلادی جاری دارای رتبه زیر ۲۰۰ باشد، انتخاب کنند. بنابراین رتبه دانشگاه در سه نظام رتبهبندی شانگهای (Shanghai)، تایمز (Times) و کیواس (QS) بررسی میشود.
طول دوره فرصت مطالعاتی خارجی حداکثر ۶ ماه است.
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