سمینار بررسی همکاری هسته ای ایران و اروپا از امروز در بروکسل

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار نمایندگان عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران و اتحادیّۀ اروپا با هدف بررسی راه ­های توسعۀ همکاری های دو جانبه در عرصۀ فنّاوری هسته ای با عنوان«همکاری های بین المللی هسته ای، انتظارات و مسئولیت ها» در بازۀ زمانی دهم و یازدهم اسفند در شهر بروکسل برگزار می شود.

برگزاری این سمینار، نتیجه و محصول ابتکار مشترک کمیسیونر انرژی اتحادیّۀ اروپا، «میگل آریاس کانیته» و علی اکبر صالحی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می باشد.

برگزاری سمیناری دراین سطح، نماد و نشانه ای برجسته از روند رو به رشد همکاری های دو جانبه میان ایران و اتحادیّۀ اروپا و جلوۀ عینی و عملی حرکت در این مسیر در فضای پسا برجام و پس از اجرایی شدن برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) است.

این نشست مشترک با سخنرانی«هلگا اشمیت»، دبیرکل سرویس خدمات برون مرزی اتحادیّۀ اروپا و «دومینیک ریستوری»، مدیرکل بخش مدیریت کمیسیون انرژی اتحادیّۀ اروپا افتتاح خواهد شد.

از جانب طرف ایرانی پیام «علی اکبر صالحی» معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران قرائت خواهد شد و سپس «بهروز کمال­وندی» معاون امور بین الملل حقوقی و مجلس سازمان انرژی اتمی ایران سخنرانی افتتاحیه طرف ایرانی را انجام خواهد داد.

در این سمینار، هیأتی عالی ­رتبه از ایران از جمله شخصیت های برجسته پارلمانی و مقامات ارشد سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت امور خارجه حضور خواهند داشت. همچنین اعضای پارلمان اروپا، نمایندگان تعدادی از واحدهای ارائه خدمات کمیسیون اروپا و نمایندگانی از کشورهای عضو ۱ + ۵ و آژانس بین المللی انرژی اتمی در این سمینار حضور خواهند داشت.