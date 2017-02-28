به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهاجری صبح سه‌شنبه در جمع سمن‌های فعال مرتبط با منابع طبیعی اظهار داشت: تا کنون بیش از ۱۰ سازمان مردم نهاد دوست‌دار طبیعت در استان بوشهر به ثبت رسیده است که بخشی از این سازمان‌ها به صورت اختصاصی در حوزه منابع طبیعی فعالیت دارند.

وی افزود: نتیجه فعالیت سمن‌ها اثر خود را در منابع طبیعی و محیط زیست استان گذاشته است و ما به‌دنبال توسعه بیشتر سمن‌های مرتبط با منابع طبیعی در تمامی شهرستان‌های استان هستیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر تصریح کرد: افزایش و ارتقای فرهنگ منابع طبیعی و کاهش تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی استان بدون تقویت همیاران طبیعت و سازمان‌های مردم نهاد ممکن نیست.

وی ادامه داد: بدون سمن‌ها و مردم نمی‌توان از منابع طبیعی کاملا حفاظت کرد و این حضور ارزشمند سمن‌ها است که باعث حفظ این سرمایه‌های ارزشمند کشور برای نسل‌های آینده است.

مهاجری با تشکر از استانداری بوشهر و دولت تدبیر و امید که زمینه همکاری با علاقمندان ثبت سمن‌ها را دارند اظهار داشت: طبق بررسی‌هایی که داشتیم ثبت یک سمن که در گذشته شاید بیش از یک‌سال طول می‌کشید اکنون در کمتر از چند ماه به اتمام می رسد.

وی اضافه کرد: ما شاهد هستیم که اخیرا تشکیل سمن‌ها در حوزه‌های محیط زیست و منابع طبیعی استان نیز رشد خوبی داشته‌اند و دولت تدبیر و امید نیز به خوبی از مسیر اخذ مجوز برای علاقمندان این حوزه حمایت می‌کند.

وی اساسا تشکیل سمن‌ها در سطح جهان را تجربه‌ای موفقیت‌آمیز خواند و یادآور شد: یک روز بین‌المللی برای تمامی سمن‌ها در نقاط مختلف دنیا برای به اشتراک گذاشتن تأثیرات مثبت فعالیت این سازمان‌ها بر جامعه را به فال نیک می گیریم.