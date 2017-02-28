ممنوعیت ایجاد دانشگاه جدید توسط دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که اعلام شده است موسسات آموزشی متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز فعالیت ندارند گفت: دیوان عدالت اداری یک زمانی چنین تصمیمی گرفته بوده ولی اکنون ما یک سری موسسات و مراکز را داریم که وابسته به دستگاه های اجرایی هستند و کار خود را می کنند.

وی ادامه داد: تا زمانی که منع قانونی نداشته باشد، مشکلی نداریم و این موسسات می توانند کارخود را انجام دهند اما به لحاظ سیاست کلان نه تنها دستگاه های اجرایی، بلکه بخش خصوصی نیز اگر بخواهند مرکز دانشگاهی جدیدی ایجاد کنند، موافق نیستیم.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: به دلیل توسعه غیر هدفمندی که در بخش موسسات آموزش عالی صورت گرفته با ایجاد مراکز دانشگاهی جدید توسط دستگاه ها و حتی بخش خصوصی موافق نبوده و اگر غیر از این باشد چندان منعی ندارد.