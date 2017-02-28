غلامرضا ناطقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت ورود ۳ شهید گمنام به شهرستان دیر، مسابقه بزرگ عکاسی با موضوع عکاسی از استقبال، وداع و تشییع شهدای گمنام، برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: این مسابقه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگی اجتماعی سپاه سید الشهدا، شهرداری و ستاد استقبال از شهدای گمنام شهر بردستان و بسیج هنرمندان شهرستان دیر برگزار خواهد شد.

ناطقی با بیان اینکه موضوع مسابقه عکاسی از مراسم ورود، استقبال، وداع و تشییع ۳ شهید گمنام شهر بردستان خواهد بود، افزود: از تمام هنرمندان، عکاسان و خبرنگاران شهرستان و استان دعوت می‌شود تا با هنرمایی خود و برای ماندگاری این لحظه باشکوه در این مسابقه بزرگ فرهنگی شرکت کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیر با بیان اینکه هیچ محدودیتی در انتخاب تکنیک عکاسی نیست و مهم این است که با موضوع مسابقه، مرتبط باشد، افزود: مهلت ارسال آثار تا تاریخ ۱۷ اسفند ماه سال جاری است و زمان ارسال آثار قابل تمدید نیست.

ناطقی گفت: نمایشگاه برترین آثار در چهلمین روز پرواز سبک‌بالان عاشق در شهر بردستان برگزار خواهد شد و به برترین آثار نیز جوایز ارزنده‌ای از سوی ستاد استقبال از شهدای گمنام شهر بردستان اهداء خواهد شد.

وی اظهار داشت: شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را از طریق shohadayebardestan@gmail.com به دبیرخانه ستاد استقبال از شهدای گمنام شهر بردستان ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه دوم فاطمیه و ایام شهادت حضرت زهرا (س) پیکر مطهر ۳ شهید گمنام دوران دفاع مقدس روز سه‌شنبه از طریق فرودگاه عسلویه وارد شهرستان دیر می‌شود تا روز پنجشنبه صبح در شهر بردستان تشیع و به خاک سپرده شود.