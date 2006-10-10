رئيس اداره مشاركت هاي مردمي خراسان جنوبي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بيرجند ، افزود: در هر يك از شهرستان هاي استان 4 پايگاه از آغاز هفته اكرام ايتام از تاريخ 15 تا 21 ماه رمضان مستقر شده است.

رمضان نوفرستي از اطعام تمامي مددجويان تحت حمايت كميته امداد در ماه مبارك رمضان خبر داد و افزود: هر شب بين تعداد زيادي از مددجويان كميته امداد سبد اقلام خوراكي و غذاي گرم توزيع مي شود.

وي تعداد سبد اقلام خوراكي توزيع شده در سال گذشته را بين 25 هزار و 90 خانوار تحت پوشش كميته امداد عنوان كرد و يادآور شد: در سال گذشته در طرح اطعام نيازمندان بيش از 83 هزار نفر از افراد تحت پوشش و نيازمند كميته امداد اطعام شده اند.

نوفرستي با بيان اينكه در سال گذشته 554 ميليون ريال جهت اطعام مددجويان و نيازمندان هزينه شده ، افزود: از اين ميزان حدود 450 ميليون ريال از محل كمك هاي مردمي ، خيرين و سازمان ها بوده و اعتبارات دولتي در امر اطعام مددجويان بسياراندك است.