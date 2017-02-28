۵ زخمی نتیجه دو تصادف رانندگی در جاده ایلام به مهران

رئیس پلیس راه ایلام با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت: یک دستگاه اتوبوس شب گذشته در محدوده تونل راه کربلا با یک پراید برخورد می کند که منجر به زخمی شدن دو نفر شد.

سرهنگ رضا همتی زاده تجاوز به چپ یکی از خودروها را عامل این سانحه رانندگی عنوان کرد.

وی اضافه کرد: در منطقه بانروشان نیز یک دستگاه پراید به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه با یک دستگاه خودرو پژو برخورد کرد که بر اثر این سانحه سه نفر از سرنشینان دو خودرو زخمی شده اند.

سرپرست پلیس راه ایلام با اشاره به فعالیت گروه های راهسازی در مسیر جاده ایلام به مهران به رانندگان توصیه کرد قوانین و مقررات را رعایت کنند تا شاهد بروز حوادث ناگوار رانندگی در این مسیر نباشیم.

گفتنی است صبح روز گذشته نیز در اثر برخورد یک دستگاه پژو پارس با وانت نیسان در محدوده روستای گلان شهرستان مهران یک نفر جان خود را از دست داد.