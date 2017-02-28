محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در دو عملیات اطفای حریق حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۱۰ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۲ مورد منجر به عملیات شده، ۱۸ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۵۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل حریق درخت در جاده استخر عباس آباد و حریق کابل برق در میدان امام (ره) بوده است که توسط آتش نشانان مهار شد.